Morreu Oliveira e Costa, antigo presidente do BPN

José Oliveira e Costa, antigo presidente do BPN, morreu esta segunda-feira, vítima doença prolongada, avança a revista Visão. Tinha 84 anos.

O funeral realiza-se na quinta-feira pelas 16h15 na Basílica da Estrela, em Lisboa, de acordo com a informação disponível na página da Servilusa na internet.

Oliveira e Costa foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo de Cavaco Silva, em 1987, quando Miguel Cadilhe era ministro das Finanças.

Posteriormente, em 1998, assumiu o cargo de presidente do BPN, banco que foi nacionalizado em 2008 pelo governo de José Sócrates. Oliveira e Costa foi detido na altura por suspeitas de irregularidades que levaram ao colapso e à nacionalização do banco.

Só nove anos mais tarde, em 2017, o ex-banqueiro foi condenado a 14 anos de prisão pelos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, infidelidade, aquisição ilícita de ações e fraude fiscal, tendo sido apenas absolvido do crime de branqueamento de capitais. Em 2018, viu a pena agravada em mais um ano de cadeia por abuso de confiança, depois de o tribunal se ter esquecido de fixar a pena.

Um ano depois, em outubro de 2019, Oliveira e Costa foi condenado a três anos de prisão pelo crime de fraude fiscal, anteriormente declarado prescrito, mas manteve a pena única de 15 anos a que já estava condenado.

Oliveira e Costa foi quadro do Banco de Portugal e militante do PSD. Após ter saído do Governo de Cavaco Silva, em 1991, foi indicado para o Banco Europeu de Investimentos. Em 1994, foi nomeado chairman do Finibanco, de onde saiu quatro anos depois para o BPN.

