As empresas do grupo Sonae estão à procura de 50 jovens finalistas e recém-graduados de licenciatura ou mestrado, para integrar o Programa Contacto 2020, em Lisboa e no Porto. Podem concorrer ao programa de trainees jovens de qualquer formação que queiram fazer carreira nas empresas Sonae. Os jovens interessados deverão submeter as candidaturas na página oficial da Sonae, juntamente com o currículo.

A Sonae procura candidatos dinâmicos, criativos, com espírito empreendedor e com diferentes backgrounds. Durante o programa de trainees, os jovens recém-formados poderão ter contacto com os diferentes setores e ramos de negócio das empresas de Sonae e aprender com os líderes de cada negócio.

“As empresas Sonae oferecem um mundo de oportunidades para o desenvolvimento de talento, em setores como retalho, moda, tecnologia, centros comerciais, fitness, energia, turismo ou indústria. No âmbito do ‘Programa Contacto’ vamos proporcionar a estes jovens o acesso aos nossos líderes, promover o desenvolvimento das suas competências ambidextras e contribuiremos para a construção do seu network interno e externo. Procuramos jovens que demonstrem capacidade empreendedora, criativa e inovadora, bem como experiências de vida enriquecedoras, dos mais variados backgrounds académicos”, frisa Ana Vicente, headofpeople & leadership da Sonae Ana Vicente, citada em comunicado.

“O ‘Programa Contacto’ pretende consolidar a longa e estratégica relação de parceria que a Sonae mantém com as universidades, contribuindo deste modo para uma ligação efetiva entre a academia e o mercado de trabalho“, refere a empresa.

Desde a sua criação, em 1986, o Programa Contacto já recebeu mais de 46 mil candidaturas. As candidaturas para a edição deste ano estão abertas até 10 de abril.