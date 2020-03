A startup Unbabel, fundada por portugueses, é uma das mais inovadoras do mundo, segundo o ranking da revista Fast Company. A publicação destaca o trabalho que a startup tem desenvolvido através da sua plataforma de tradução que usa inteligência artificial, e coloca-a em terceiro lugar na categoria “enterprise”.

A revista destaca o papel da startup “por combinar a velocidade da tradução mecânica com a autenticidade de um falante nativo”, sublinhando a troca de um milhão de mensagens trocadas por clientes por mês.

“O ano passado foi completamente transformador para o negócio, com grandes avanços na tradução automática, adoção de produto e adoção por grandes clientes”, explica Vasco Pedro, CEO da Unbabel, citado em comunicado. “Estar entre os premiados de 2020 representa um forte reconhecimento dessas conquistas e a validação da nossa visão abrangente: disponibilizar o apoio centrado no cliente para todos os clientes em qualquer idioma”.

O ranking da Fast Company distingue as empresas que causam impacto na indústria e na cultura e, este ano, agrupa 434 de 39 países em 37 categorias, tais como educação, gaming, espaço, transportes, espaços de trabalho, viagens e desporto, entre outras.

Mercado lisboeta em destaque

Outra das empresas mais inovadoras do mundo na área de media é o grupo Time Out, distinguido pelo trabalho desenvolvido no âmbito dos mercados de alimentação que são uma extensão das revistas em papel. “Depois do lançamento bem-sucedido do Time Out Market Lisboa, em 2014 (e que atraiu perto de quatro milhões de visitantes em 2018), a empresa rapidamente expandiu o conceito em 2019, abrindo mercados em Miami, Nova Iorque, Boston, Chicago e Montreal”, justifica a revista.

“Num momento de crescente volatilidade global, a lista deste ano demonstra a resiliência e o otimismo das empresas em todo o mundo. Estas empresas estão a utilizar a criatividade para resolver os desafios não só das suas indústrias e mais além”, explica Amy Farley, editora da Fast Company.