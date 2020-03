Autarquias podem ter de devolver 188 milhões de IMI

Há 29 Câmaras municipais cujos centros históricos e zonas classificadas como património mundial pela UNESCO podem ter de devolver 188 milhões de euros aos proprietários dos edifícios naquelas áreas, caso o imposto sobre imóveis (IMI) pago nos últimos quatro ano seja revisto, avança o Jornal de Notícias (acesso pago).

A denúncia é feita pela Associação Nacional de Município Portugueses (ANMP), que está preocupada com o impacto do reembolso dos valores arrecadados desde 2005. Segundo o jornal, Porto, Guimarães, Tomar, Coimbra, Évora, Elvas, Sintra, Angra do Heroísmo e Óbidos poderão desembolsar 120 milhões sendo que os situados no Alto Douro Vinhateiro, na Madeira e nos Açores, podem pagar os restantes 68 milhões de euros.

A associação adianta ao JN que caso a política de pagamentos seja revista, poderá causar elevadas perdas de receita às autarquias, devido à isenção de IMI em zonas classificadas como Património mundial inserida no Orçamento do Estado para 2020.