A EDP Renováveis mudou a realização da próxima assembleia geral da companhia de Madrid para a cidade de Oviedo por causa do surto do coronavírus em Espanha, tendo recomendado que os acionistas exerçam os seus direitos “da maneira mais segura possível”, nomeadamente por meio de representação e votação remota.

“Dadas as medidas excecionais destinadas a limitar a sua disseminação recentemente adotada pelo Governo da Espanha, referentes em particular a Madrid, e que incluem a restrição de eventos com concentração de um grande número de pessoas, é evidente que as circunstâncias são de necessidade urgente e justificam a adoção de medidas extraordinárias para garantir a saúde dos acionistas da EDP Renováveis e daqueles que intervêm na assembleia”, disse a empresa em comunicado.

A assembleia geral de acionistas da EDP Renováveis estava prevista para Madrid, no dia 26 de março de 2020, às 12h00 em primeira convocação ou, caso não seja alcançado o quórum necessário, na segunda convocação em 2 de abril de

2020, no mesmo local e horário.

Entre os pontos de trabalho em cima da mesa estará a aprovação das contas de 2019 — registou um lucro de 475 milhões de euros — e do dividendo de oito cêntimos.