O número de pessoas infetadas pelo novo coronavírus em Portugal subiu de 41 para 59, revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS) na última atualização do boletim epidemiológico. Dados referem-se às 00h00 desta quarta-feira.

São assim 18 novas pessoas que estão contagiadas pelo novo coronavírus, face ao número avançado no anterior balanço divulgado pela DGS. Para além do total de casos confirmados, o relatório da DGS aponta para 471 casos suspeitos, enquanto 83 pessoas aguardam resultados de análises. São ainda mais de 3.000 os contactos que se encontram em vigilância. Mais especificamente, 3.066 pessoas. Não há registo de mortes associadas à doença Covid-19.

Em termos de cadeias de transmissão, mantêm-se os mesmos números. São seis as cadeias de transmissão ativas, sendo que há o registo de dois casos importados de Espanha, nove de Itália e um, que ainda está em investigação, mas que poderá ter tido origem na Alemanha ou na Áustria.

Do ponto de vista geográfico, a maioria dos casos confirmados (36) mantêm-se a norte do país, seguido da Região de Lisboa e Vale do Tejo (17), existindo ainda três situações no centro do país, e o mesmo número no Algarve.

Número de casos confirmados

Já em termos demográficos, a maioria dos casos — 16 — são pessoas com idade entre os 40 e os 49 anos. Há registo de onze casos entre os 10 e os 19, de quatro casos entre os 20 e os 29, de nove casos entre os 30 e os 39, de cinco casos entre 50 e 59, de seis casos entre os 60 e 69 anos, de cinco entre os 70 e os 79 anos, e dois em pessoas com mais de 80 anos de idade. A maioria dos casos continua a ser de homens, com 33 situações de contágio confirmadas, enquanto há 26 mulheres contagiadas.

Na manhã desta quarta-feira, a Ministra da Saúde já tinha avançado aos deputados da Comissão de Saúde que já existiria a confirmação de mais contágios face ao anterior balanço de 41 divulgado na terça-feira. “Ontem de manhã eram 41 os casos confirmados e tivemos mais casos confirmados“, afirmou.

“É inevitável que entremos na fase de mitigação dentro de horas, ou dias”, assumiu ainda Marta Temido, esclarecendo que a “dinâmica da situação epidemiológica está a ser muito rápida”. Esta fase de mitigação é a mais grave antes da recuperação. Na mitigação tenderá a assistir-se a um aumento do número de infetados.

(Notícia atualizada às 13h00)