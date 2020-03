A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) anunciou no site oficial que o atendimento presencial vai ser suspenso, a partir desta sexta-feira, dia 12 de março. A medida, adotada como forma de prevenção ao Covid-19, surge quando ainda não se sabe se as escolas vão ou não fechar pelo mesmo motivo.

“Em face das últimas notícias relativamente à propagação do Covid-19 em Portugal, entende a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares que o serviço de atendimento presencial deverá ser temporariamente suspenso“, nota a DGEstE no site.

A suspensão do atendimento, que se inicia esta sexta-feira, é por tempo indeterminado. A DGEstE disponibilizou vários contactos para que os cidadãos possam comunicar com os serviços.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na quarta-feira, a doença Covid-19 como pandemia. A OMS justifica a declaração de pandemia com “níveis alarmantes de propagação e inação”. O número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 78 pessoas infetadas.