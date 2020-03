Primeiro doente de coronavírus curado em Portugal

Dos 78 casos de infecção com o novo coronavírus em Portugal, um já está curado. De acordo com Graça Freitas, diretora-geral de Saúde, estar “recuperado” significa estar “clinicamente bem”, não apresentar sintomas — como tosse ou febre — e ter dois testes negativos, em intervalos 48 horas. “Continuará a ser acompanhado em domicílio, mas isto quer dizer recuperado”, disse a responsável.

Segundo fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS) citada pela Lusa, o paciente em causa esteve internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, e já teve alta entretanto. A fonte em causa não revelou, contudo, o género nem a idade do utente, tendo avançado apenas que se trata de um dos primeiros internados nesta unidade por causa do coronavírus.

Os primeiros casos de coronavírus em Portugal foram registado no dia 2 de março. Em causa estava um médico de 60 anos, que tinha estado de férias no norte de Itália, bem como um outro homem que tinha estado em Valência, em Espanha. O primeiro foi internado no Hospital de Santo António e o segundo no Hospital de São João.

Neste momento, o coronavírus já infetou 78 pessoas em Portugal, que correspondem a seis cadeia de transmissão ativas. Em todo o mundo, o Covid-19 já fez 4.949 vítimas mortais e infetou 133 mil pessoas.