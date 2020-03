Comprou um carro novo? Muito provavelmente já tem as novas matrículas, com mais letras do que números. Foi o modelo escolhido para substituir o anterior, que chegou ao fim, mas ainda nem tudo está preparado para estas chapas. A app da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) diz que é “inválida”.

Ao tentar adicionar uma nova matrícula, a aplicação permite que o utilizador escreva corretamente a matrícula do veículo novo, mas depois não a aceita, impossibilitando o pagamento do estacionamento de forma digital. Terá de recorrer à Via Verde, onde estiver disponível, ou aos parquímetros, pagando com moedas.

A aplicação diz que as novas matrículas, que chegaram às estradas portuguesas a 3 de março, não são permitidas. Dá mensagem de “Erro”, indicando que se trata de uma “Matrícula Inválida”. Apenas permite a introdução de formatos “AA0000”, “0000AA” ou “00AA00”, o da série que agora chegou ao fim.

Questionada pelo ECO, a EMEL diz que já identificou este problema. “Estamos a trabalhar para a resolver com a maior brevidade possível“, refere fonte oficial da empresa.

As novas matrículas, utilizadas nos automóveis, motociclos, triciclos, quadriciclos e ciclomotores, apresentam duas letras, dois números e outras duas letras. Com a nova série foi “eliminado, em todos os modelos, os traços separadores de grupos de carateres, mantendo-se, no entanto, um espaçamento entre o grupo de carateres”.

Mais importante que os traços é o facto de passar “a ser utilizado um novo modelo de chapa de matrícula para a generalidade dos veículos, sem a inclusão do ano e mês da primeira matrícula do veículo”, disse, à data, o IMT. Ou seja, a parte amarela, que indicava o ano e mês da matrícula do veículo, desaparece. Há, assim, uma uniformização do modelo de matrícula com os restantes Estados-membros – apenas Itália mantém esta menção.

O novo modelo de matrícula vai permitir aumentar a duração das chapas. A estimativa do IMT é de que com o novo formato tenham um tempo máximo possível de utilização de 74 anos, mas a duração efetiva será bem menor, em torno dos 45 anos, tendo em conta que não será feita a “utilização de combinações que possam formar palavras ou siglas que se entenda dever evitar”.