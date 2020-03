De quarentena? Visite palácios e museus sem sair de casa

As medidas de contingência contra a propagação do coronavírus estão a obrigar milhares de portugueses a ficar de quarentena. Nesta fase, as visitas interativas a museus podem ser uma boa forma de se manter ocupado e até de visitar locais – ainda que virtualmente – aos quais nunca foi.

Desde 2015, a biblioteca interativa Google Arts & Culture integra 57 palácios e museus portugueses classificados como as “Maravilhas de Portugal”. O Mosteiro dos Jerónimos, Mosteiro da Batalha, Mosteiro de Alcobaça, Palácio da Pena, Vila de Óbidos ou o Castelo de Guimarães são alguns dos locais que podem ser visitados, apenas à distância de um clique.

No site Portugal em 360º também pode explorar o país sem sair do sofá, ver de perto locais classificados como Património da Humanidade e até entrar dentro de igrejas em várias cidades e vilas portuguesas. No site oficial do Governo dos Açores também pode visitar o Museu da Graciosa, Museu Regional de Angra do Heroísmo, Museu da Horta/Casa Manuel de Arriaga, Museu Carlos Machado e o Museu do Pico.

A coleção Google dá-lhe ainda a possibilidade de explorar mais de 500 museus e galerias um pouco por todo o mundo, como é o caso do Museu Vang Gogh, em Amesterdão, do British Museum, em Londres, ou o Guggenheim, em Nova Iorque.

Conheça alguns dos museus e palácios com visitas virtuais: