A Airbnb ativou e ampliou a “política de causa de Força Maior’ em todo o mundo para dar resposta às “situações extraordinárias e interrupções globais” nas viagens, causadas pela pandemia Covid-19, informou a empresa em comunicado.

A alteração vai permitir aos anfitriões e aos viajantes cancelarem as reservas sem custos nem penalizações. A medida pode ser aplicada desde já, a todas as reservas — tanto de alojamento como de experiências — e realizadas até 14 de março de 2020 (inclusive), e que tenham data de entrada anterior ou igual a 14 de abril de 2020.

“Esta política aplica-se em todos os países e regiões do mundo, com exceção das viagens domésticas na China continental. Para viagens domésticas na China continental, a Política de Causa de Força Maior aplica-se a qualquer reserva realizada antes de 28 de janeiro de 2020, com data de entrada anterior (ou igual) a 1 de abril de 2020”, adianta ainda a empresa.

Para mais informações, a Airbnb recomenda a consulta de informação online sobre a “política de causa de força maior”.

“A Airbnb entende que esta decisão terá um impacto nos anfitriões de todo o mundo, muitos dos quais dependem dos rendimentos que geram na Airbnb. A plataforma está a trabalhar para identificar, nos próximos dias ou semanas, diferentes ferramentas e iniciativas que deem suporte aos anfitriões durante estes tempos tão incertos. Muitos dos colaboradores da Airbnb são também anfitriões e todos entendem que é um momento difícil”, acrescenta a empresa, adiantando que “não cobrará comissões nem beneficiará de nenhuma forma das reservas canceladas em virtude desta nova política”.