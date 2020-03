5 coisas que vão marcar o dia

O coronavírus volta a marcar a agenda a nível internacional e nacional. Esta segunda-feira, os olhos dos investidores prometem estar atentos ao regresso à negociação dos mercados acionistas após uma semana negra, mas também à reunião extraordinária dos países do G7 e do Eurogrupo para discutir a melhor forma de combater os efeitos do coronavírus.

Em Portugal, também irá decorrer uma reunião extraordinária da Comissão Permanente da Concertação Social para discutir o ponto de situação da Covid-19. Fora da esfera do vírus, destaque ainda para a divulgação, em Portugal, dos resultados anuais dos CTT e para o balanço da concessão de novo crédito ao consumo no primeiro mês deste ano.

Regresso das bolsas à negociação após semana negra

As bolsas mundiais retomam a negociação nesta segunda-feira após uma semana negra, com os investidores a “perderem o norte” face aos receios em torno da pandemia do coronavírus. A boa notícia é que a última sessão da semana foi marcada por algum alívio e com o verde a pintar os principais índices. Em Wall Street, os ganhos foram de 9%, enquanto antes disso as bolsas europeias já tinham também fechado em terreno positivo, mas com ganhos mais modestos. Manter-se-á o sentido neste arranque de semana?

Eurogrupo e G7 reúnem-se. Covid-19 em cima da mes a

Esta segunda-feira, reúne-se o Eurogrupo, seguindo-se uma reunião no formato inclusivo, com a participação de todos os Estados-membros da União Europeia, para discutir, entre outros assuntos, a proteção das famílias e empresas dos efeitos económicos nocivos da crise do novo coronavírus. O vírus é também o tema de discussão de uma reunião extraordinária dos sete países do Mundo (G7) — Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Irão discutir a coordenação das respetivas ações de combate contra o novo coronavírus nas áreas da saúde, economia, finanças e da investigação.

Concertação Social faz ponto de situação da Covid-19

Às 18h00 desta segunda-feira, decorre uma reunião extraordinária da Comissão Permanente de Concertação Social. Tem na ordem de trabalhos um único tema: o ponto de ponto de situação Covid-19. Esta reunião acontece depois de o Governo ter anunciado na madrugada da passada sexta-feira um conjunto de medidas com vista a travar a propagação do coronavírus, bem como as consequências sobre as famílias, trabalhadores e empresas.

CTT faz balanço das contas de 2019

Os CTT divulgam os seus resultados relativos à totalidade do ano passado. Até setembro, o balanço das contas da empresa liderada por João Bento mostrou um resultado líquido de 22,9 milhões de euros, o que traduz um aumento de 99%. Este resultado “reflete a melhoria operacional da empresa e o contributo da 321 Crédito”, atribuíram os CTT na ocasião.

Evolução do crédito ao consumo em janeiro

O Banco de Portugal divulga os dados do crédito ao consumo concedido pelos bancos e financeiras no primeiro mês deste ano, isto depois do novo máximo registado em 2019. Os bancos e as financeiras disponibilizaram perto de 7,6 mil milhões de euros em empréstimos com esse fim no ano passado. Trata-se da fasquia mais elevada pelo menos desde os últimos seis anos.