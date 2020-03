Em linha com as demais praças do Velho Continente, Lisboa arranca a semana no vermelho. A bolsa nacional já cai 5%, com o BCP a pressionar: os títulos do banco liderado por Miguel Maya afundam quase 8%. A pandemia de coronavírus e os seus efeitos na economia mundial continuam a assustar os investidores.

O índice de referência nacional, o PSI-20, está a desvalorizar 5,05% para 3.643,67 pontos. Lá fora, o cenário repete-se, com o Stoxx 600 em mínimos de junho de 2013. O índice pan-europeu recua 4,7%. O francês CAC 40 cai 2,9%, o alemão DAX desliza 5,6% e o espanhol Ibex desce 4,9%.

(Notícia em atualização)