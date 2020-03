Promover a investigação e o estudo na área do direito da Energia. É este o principal objetivo do Prémio Rui Pena, uma iniciativa da CMS Rui Pena & Arnaut e do ECO/Advocatus, lançada em 2018, e que presta homenagem a Rui Pena naquela que foi a sua área de prática (Direito Público no setor da energia).

Destinado a alunos de licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramento que tenham trabalho académico inédito desenvolvido na área do Direito da Energia, o prémio teve como vencedora na primeira edição Augusta Mattos, mestre em Ciências Jurídico-Ambientais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Sob o título O carro elétrico e as estratégias da União Europeia para diminuir as emissões na mobilidade individual, a investigação vencedora conclui que há “viabilidade do carro elétrico como alternativa sustentável na mobilidade individual para a redução das emissões de CO2, desde que o país possua a maior parte de sua fonte de energia baseada em energias renováveis e a necessidade do melhoramento das políticas públicas para a mobilidade elétrica”, tal como explicou a autora em entrevista à Advocatus.

Descubra o trabalho vencedor, de Augusta Mattos, neste e-book.