O governo britânico anunciou esta terça-feira um fundo de 330 mil milhões de libras (364 mil milhões de euros) para ajudar as empresas e a economia britânica a resistir aos efeitos da pandemia do coronavírus Covid-19.

“Posso anunciar hoje um pacote sem precedentes de empréstimos garantidos pelo Governo para apoiar as empresas a superar isto. Hoje estou a disponibilizar garantias iniciais de 330 mil milhões de libras equivalentes a 15% do nosso PIB [Produto Interno Bruno]”, anunciou o ministro das Finanças, Rishi Sunak.

As medidas são destinadas a que “qualquer empresa que precise de dinheiro para pagar a renda, salários, fornecedores ou compra de ações poderá ter acesso a um empréstimo ou crédito com garantia do Governo em condições atrativas. E se a procura for maior, irei mais longe e fornecerei a capacidade necessária”, prometeu.

Sunak já tinha avançado com um pacote de medidas no valor de 30 mil milhões de libras (34 mil milhões de euros) para estimular a economia e ajudar trabalhadores e empresas afetados pela epidemia do novo coronavírus no orçamento de Estado apresentado na semana passada.