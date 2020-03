Face à pandemia de coronavírus que já infetou mais de quatro centenas de pessoas em Portugal, a Metro do Porto anunciou esta terça-feira, através da sua página oficial do Facebook, que a partir de amanhã, dia 18 de março, todas as máquinas de venda de títulos e todos os validadores estão desligados.

A empresa explica ainda que “até indicação em contrário, o carregamento e a validação do Andante deixa de ser necessário e obrigatório”. Esta é uma das medidas implementas pela autarquia portuense de forma a evitar a propagação deste vírus que já foi declarado pandemia pela Organização Mundial de Saúde.

Para além desta medida foi anunciado também, esta terça-feira, que o Metro do Porto vai reforçar igualmente as medidas de higiene e desinfeção por causa da Covid-19, nomeadamente com a aplicação – já iniciada – de um produto desinfetante que elimina o coronavírus e tem ação prolongada durante 30 dias no interior das composições e nas estações.