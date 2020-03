Moody’s baixa rating da Lufthansa e easyJet devido ao vírus

A Moody’s baixou o rating das companhias aéreas easyJet e Lufthansa e colocou a British Airways e IAG sob revisão em baixa devido ao impacto do surto do coronavírus no setor da aviação.

“A propagação rápida do surto do coronavírus, a deterioração das perspetivas do crescimento mundial, a quebra dos preços do petróleo e as quedas nos preços dos ativos estão a criar um choque de crédito severo e extensivo em muitos setores, regiões e mercados”, explica a agência de rating norte-americana em comunicado.

“Os efeitos combinados destes desenvolvimentos não têm precedentes. O setor do transporte aéreo de passageiros tem sido um dos setores mais afetados de forma significativa pelo choque tendo em conta a sua exposição às restrições nas viagens e à sensibilidade da procura e do sentimento dos consumidores”, acrescentou a Moody’s.

Nesse sentido, a Moody’s baixou o rating da easyJet em um nível, de “Baa1” para “Baa2”, tendo colocado a companhia low cost sob revisão em baixa.

No caso da alemã Lufthansa, o rating caiu para “Ba1” e também está sob revisão em baixa da parte da Moody’s.

Quando à British Airways e à IAG, não houve revisão do rating, mas a Moody’s anunciou que também iniciou uma avaliação que poderá culminar num downgrade.