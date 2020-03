Revista de imprensa internacional

O surto do novo coronavírus continua a marcar a atualidade internacional. Os países tentam ajudar a economia e delinear planos para mitigar os efeitos da pandemia, com França a anunciar um pacote de ajuda de 45 mil milhões de euros. Por um lado, várias empresas fecham portas, deixando os trabalhadores na incerteza, como é o caso das fábricas automóveis espanholas. Por outro, há negócios que veem a procura aumentar com o isolamento, algo que aconteceu com a Amazon, que terá mesmo de contratar mais trabalhadores. Veja estas e outras notícias das manchetes internacionais.

França promete pacote de ajuda económica de 45 mil milhões

As medidas francesas para ajudar empresas e funcionários a enfrentar o surto do novo coronavírus valerão cerca de 45 mil milhões de euros, disse o ministro das Finanças, Bruno Le Maire. O pacote de ajuda financeira inclui pagamentos a trabalhadores temporariamente redundantes e o diferimento de pagamentos de impostos e Segurança Social. O Governo francês prevê que a economia encolha cerca de 1% este ano, em vez de crescer mais de 1% como previsto anteriormente.

Amazon contrata mais 100 mil trabalhadores e dá aumentos para lidar com procura devido ao coronavírus

A Amazon planeia contratar mais 100 mil funcionários para os armazéns e entregas, numa altura em que regista um aumento no número de encomendas online, devido ao surto de coronavírus. A empresa anunciou também que iria aumentar os salários dos trabalhadores de armazém e entregas em 2 dólares por hora nos EUA, 2 libras por hora no Reino Unido e aproximadamente 2 euros por hora em muitos países da União Europeia, até o final de abril.

Filipinas fecham indefinidamente mercados financeiros no meio da pandemia

As Filipinas interromperam a negociação de ações, títulos e moedas até novo aviso, tornando-se o primeiro país a fechar os mercados financeiros em resposta à expansão da pandemia do novo coronavírus. Isto acontece depois de o Presidente, Rodrigo Duterte, ampliar o bloqueio de Manila por um mês para toda a ilha de Luzon, onde moram 57 milhões de pessoas.

Paralisação de fábricas de automóveis espanholas deixa 60.000 empregos “no ar”

Todas as fábricas espanholas das multinacionais automóveis cessaram sua atividade. A Espanha é o segundo maior fabricante de veículos da Europa e o nono do mundo, contando com cerca de 17 centros de produção. A paragem deixou mais de 58.300 funcionários na incerteza. Com a decisão de parar, várias empresas decidiram acionar o mecanismo de emprego temporário para os funcionários.

Primárias em Ohio interrompidas no último minuto devido a batalha judicial sobre coronavírus

Oficiais de saúde do estado norte-americano de Ohio adiaram as eleições primárias, que determinam o candidato às presidenciais, apenas algumas horas antes do início da ida às urnas. A decisão surgiu depois de um juiz negar o pedido do governador de adiar a votação presencial por causa do coronavírus, por medo de expor eleitores e trabalhadores voluntários, muitos deles idosos.

