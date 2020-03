O aumento da propagação do novo coronavírus em Portugal está a causar uma onda de solidariedade sem precedentes no país e nem as grandes empresas escapam. A EDP e a chinesa China Three Gorges (CTG) foram ao mercado comprar ventiladores, monitores médicos e equipamentos de suporte, por forma a ajudar a combater a epidemia. O investimento ronda os quatro milhões de euros.

“ A EDP e a CTG, em coordenação com o Ministério da Saúde e com o apoio da Embaixada de Portugal em Pequim, adquiriram 50 ventiladores e 200 monitores médicos, bem como respetivos consumíveis e equipamentos de suporte associados, num total de cerca de 4 milhões de euros“, lê-se no comunicado divulgado esta quinta-feira pela EDP.

Estes equipamentos médicos “decisivos” para tratar as pessoas infetadas por Covid-19, vão estar disponíveis “para transporte no próximo dia 27 de março, prevendo-se que cheguem a Portugal no final do mês”, esclarece a nota da empresa liderada por António Mexia. Depois disso, serão imediatamente disponibilizados ao Ministério da Saúde para tratar os doentes.

Em entrevista à SIC Notícias, o primeiro-ministro tinha referido que Portugal tinha 1.142 ventiladores, mas referiu que “não estão todos disponíveis” para a pandemia porque há outras necessidades. Apesar de garantir que o país não tem “nenhuma carência de ventiladores”, António Costa adiantou que “está a ser feito um reforço na previsão do pior dos cenários”.

Além destes 1.142 equipamentos, o secretário de Estado da Saúde disse na terça-feira que foram pedidos 250 ventiladores ao setor privado, acrescentando também que a tutela vai estudar com o ministério da Defesa a utilização de equipamentos do exército.

Várias têm sido as empresas a ceder estes equipamentos ao Serviço Nacional de Saúde. O Grupo Mello Saúde, dono da CUF, disponibilizou 50 ventiladores ao setor público. Também o Grupo Lusíadas Saúde anunciou que vai disponibilizar 231 camas de internamento, 54 ventiladores e as respetivas equipas de saúde.

Esta quinta-feira, a Direção Geral de Saúde confirmou a existência de 143 novos casos de Covid-19 em Portugal, de 642 para 785 o total de casos confirmados da doença. Número de vítimas mortais aumentou para três.