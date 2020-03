Investimento em certificados cresce 421 milhões em fevereiro

O investimento das famílias em certificados cresceu em fevereiro. Os produtos de poupança do Estado captaram mais 421 milhões de euros no mês passado, sendo que tanto os Certificados do Tesouro como os Certificados de Aforro captaram mais poupanças dos aforradores. Este aumento segue-se o arranque do ano ter sido de quebra.

De acordo com o boletim estatístico do Banco de Portugal divulgado esta quinta-feira, em fevereiro, o investimento nestes produtos de poupança do Estado subiu em 421 milhões de euros. Ao contrário do que tem vindo a acontecer, ambos os produtos de poupança do Estado aumentaram o montante líquido.

No caso dos Certificados do Tesouro, o montante nas mãos dos aforradores em Portugal totalizava, em fevereiro, os 16.760 milhões. O valor representa uma subida de 402 milhões face a janeiro. Já no que diz respeito aos Certificados de Aforro, totalizavam os 12.070 milhões em fevereiro, mais 19 milhões que no mês anterior.

Tudo somado, o investimento dos aforradores portugueses em produtos de poupança do Estado ascendia a 28.830 milhões de euros no final do mês passado.

O Tesouro português espera obter junto das famílias poupanças líquidas (após amortizações) de apenas 150 milhões de euros. De acordo com o plano de financiamento incluído no Orçamento do Estado para 2020, serão emitidos 3.454 milhões de euros em Certificados do Tesouro, esperando-se amortizações no mesmo montante. Já os Certificados de Aforro deverão “captar” 797 milhões, com as amortizações a atingirem 649 milhões.

Certificados do Tesouro voltam a dar contributo positivo

Fonte: Banco de Portugal