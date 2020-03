Os aumentos de dez euros para os salários mais baixos de 0,3% para todos os outros ainda não serão sentidos este mês na carteira dos funcionários públicos. Ao ECO, fonte oficial do Ministério de Alexandra Leitão explicou que o diploma que fixa essas atualizações está à espera do “sim” do Presidente da República, já não chegando, portanto, a tempo do processamento das remunerações deste mês.

(Notícia em atualização)