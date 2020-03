Lucros da Toyota Caetano caem 9,5% para 11,6 milhões

Os resultados consolidados da Toyota Caetano caíram 9,5% para 11,6 milhões de euros em 2019, face ao ano anterior, indicou o grupo num relatório e contas publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O documento, divulgado no âmbito da convocatória para a assembleia-geral da empresa, marcada para 29 de abril, indica ainda que o volume de negócios consolidado do grupo atingiu, no ano passado, 465 milhões de euros, um crescimento de 4,1% face a 2018.

“O aumento verificado refletiu o contínuo crescimento das vendas no segmento dos veículos com tecnologia híbrida, que fazem com que a marca Toyota seja líder a nível nacional”, adiantou a empresa.

O EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) do grupo foi de 43,4 milhões de euros, um crescimento de 2,1% em relação a 2018.

A empresa revelou ainda que nos ligeiros de passageiros, a Toyota apresenta uma quebra de 4%, com uma quota de 4,3%, menos 0,1 pontos percentuais em relação a 2018. “Estes resultados devem-se ao impacto negativo do escoamento do modelo de volume Auris nos primeiros meses do ano, substituído pelo Novo Corolla, bem como a descontinuação da motorização Diesel (a Toyota foi a primeira Marca a abandonar as viaturas diesel nos veículos de passageiros) a qual tem apresentado uma quebra substancial na procura, mas ainda com significado no setor empresarial”.

Por outro lado, as viaturas híbridas registaram um crescimento de 12,3% face a 2018, tendo representado cerca de 60% das vendas de veículos passageiros, indicou a Toyota.

Nas viaturas comerciais ligeiras, “a Toyota apresenta uma quebra de 19%, com uma quota de mercado de 4,0%”, menos 0,8 pontos percentuais face a 2018, um decréscimo “maioritariamente justificado pela descontinuação dos modelos diesel derivados de turismo – Yaris Bizz e Auris Bizz, assim como menor volume de compras públicas”, referiu a empresa.

No mercado premium, a marca Lexus registou 509 matrículas, traduzindo-se numa quota de 1,1% (menos 0,1 pontos percentuais).

“Fruto do desenvolvimento da parceria com a Toyota Financial Services foi possível implementar uma nova forma de operacionalizar a atividade entre o distribuidor e a rede de concessionários de forma a ser reduzido o tempo médio de cobrança, com consequências significativas na redução do endividamento bancário”, uma estratégia que “pela sua implementação gradual ao longo de 2019, ainda não produziu efeitos visíveis ao nível dos resultados financeiros, os quais surgiram negativos em cerca de 2,0 milhões de euros, inferiores em cerca de 400 mil euros em relação aos registados em 2018”, referiu ainda o grupo.

A Toyota Caetano vai, assim, propor aos acionistas um dividendo de 0,20 euros por ação na assembleia-geral, onde irá debater ainda os resultados de 2019, bem como proceder à apreciação geral de administração e fiscalização da sociedade e à política de remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização da sociedade.