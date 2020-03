A Vista Alegre vai encerrar a atividade de todas as lojas, entre 23 de março e 9 de abril, face ao Estado de Emergência aprovado pelo Governo esta quarta-feira. Grande parte dos trabalhadores vai ser enviado para casa em regime de lay-off.

“Tendo presente a situação de emergência sanitária decorrente da pandemia Covid-19 e a consequente declaração de estado de emergência em Portugal, o conselho de administração da Vista Alegre Atlantis adotou as medidas que, no atual contexto, se revelaram necessárias ao encerramento temporário da sua atividade e das suas subsidiárias em Portugal, entre 23 de março e 9 de abril de 2020, incluindo assim o encerramento da sua atividade de produção e comercial (com exceção dos canais online)”, explica a empresa em comunicado.

Com este encerramento temporário, quase todos os trabalhadores ficam em regime lay-off. “Entre estas medidas insere-se a antecipação do período de férias de 2020 para aquelas datas com relação à generalidade dos colaboradores do grupo Vista Alegre em Portugal, salvo nos casos relevantes para efeitos da manutenção das devidas salvaguardas de segurança e contingência”, explica o grupo Vista Alegre.

Costa Verde também suspende atividade

A Costa Verde também decidiu suspender a atividade, uma medida que permanecerá em vigor entre 30 de março e 17 de abril. A decisão foi justificada com a “evolução epidemiológica” do coronavírus.

“Pese embora a atenção que a Costa Verde tem dado ao atual estado do país e do mundo, e que levou à elaboração e implementação de um completo plano de contingência, a urgência e emergência de toda esta situação pandémica obriga-nos a tomar tal decisão”, aponta a empresa de porcelanas de Vagos (Aveiro) num comunicado.

(Notícia atualizada às 19h05 com suspensão da atividade da Costa Verde)