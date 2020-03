Estímulos animam Europa. Lisboa sobe à boleia da Nos

As bolsas europeias corrigiram parcialmente as quedas registadas na sessão anterior, sendo que o índice português acompanhou a tendência. Apesar de as negociações continuarem condicionadas pela pandemia que se alastra pelo Velho Continente, os fortes estímulos económicos anunciados pelos bancos centrais aliviaram a ansiedade dos investidores.

Neste contexto, o Stoxx 600 avançou 1,44%, o francês CAC-40 somou 4,3%, o espanhol Ibex ganhou 0,9%, o Italiano recuperou 1,4% e o alemão DAX valorizou 3%. Já o português PSI-20 avançou 2,06%, para 3.670 pontos.

A puxar pela praça nacional estiveram as ações da Nos. A operadora ganhou 7,72%, para 3,068 euros por ação, posicionando-se no topo dos melhores desempenhos. Mas o setor energético e a banca também contribuíram, com a EDP a valorizar 3,92%, a EDP Renováveis a somar 2,87% e o BCP a subir 2,59%, para 10,3 cêntimos por título.

Nos recupera na bolsa de Lisboa

Mas a maré alta não se verificou em todas as empresas e a Galp Energia voltou a ser castigada pelos baixos preços do petróleo. A empresa travou os ganhos no PSI-20 com mais um recuo de 3,01%, para 8,244 euros, num contexto em que o Brent negoceia em Londres a 28,81 dólares o barril, um ganho ligeiro de cerca de 1,2%.

Ainda assim, apesar de expressivos, desempenhos como estes não impediram as principais bolsas europeias de escaparem a mais uma semana de derrocada desde o início do alastrar do surto na Europa.

O Stoxx 600 recuou 2% no acumulado da semana, a quinta consecutiva de desvalorização, enquanto o índice português desvalorizou 4,36% nas mesmas cinco sessões, perdendo quase 30% do seu valor desde o início do ano.