Caso sejam detetadas situações de temperatura corporal elevada, diz que seguir-se-á um segundo rastreio por uma equipa de técnicos de saúde, os quais acompanharão a pessoa para área reservada, onde procederão a um inquérito, “atuando de acordo com os procedimentos médicos exigidos”.

A ANA esclarece que este tipo de equipamento “ permite alguma fluidez na circulação, diminuindo na medida do possível o transtorno dos passageiros que chegam aos aeroportos “.

“A instalação de câmaras de infravermelhos no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa foi efetuada de forma imediata e estes equipamentos já se encontram em funcionamento “, acrescenta a gestora dos aeroportos. Seguir-se-á agora a instalação nos aeroportos do Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada.

“A ANA – Aeroportos de Portugal, no cumprimento de decisão do Governo e das Autoridades de Saúde para reforçar a segurança nos aeroportos, adquiriu equipamentos de medição da temperatura corporal, os quais estão a ser sequencialmente instalados nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Madeira e Ponta Delgada “, dá conta a empresa em comunicado.

À semelhança do que vem sendo feito noutros países afetados pela pandemia da Covid-19, os aeroportos portugueses também vão dispor de câmaras para a medição da temperatura dos passageiros . A ANA – Aeroportos de Portugal, gestora dos aeroportos anunciou que está a proceder sequencialmente à instalação desses equipamentos. O aeroporto de Lisboa foi o primeiro .

