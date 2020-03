Seguradoras vão acelerar pagamentos de indemnizações

Disponibilização das linhas de assistência a clientes, aceleração no pagamento de sinistros e disponibilidade para estudar dificuldades financeiras de clientes e prestadores de serviços são medidas que as empresas de seguros a adotar no seu contributo para a mitigação de alguns dos inconvenientes derivados da situação resultante do estado de emergência declarado pelo Presidente da República na passada quarta-feira, em consequência da pandemia Covid-19.

“As companhias estão a acelerar os pagamentos em caso de sinistro, em especial aos Hospitais, públicos e privados, contribuindo, assim, para a disponibilização de recursos financeiros necessários ao enfrentamento de previsíveis acréscimos de custos ou para fazer face a redução de receita”, diz a APS – Associação Portuguesa de Seguradoras, que representa 99% das companhias de seguros a atuar em Portugal.

As associadas garantem ainda a “disponibilidade para estudar, caso a caso, situações de dificuldade dos prestadores que regularmente colaboram com o setor e se vêm fortemente limitados na sua capacidade de trabalho, assim como de clientes relativamente ao pagamento dos prémios de seguro, adotando medidas flexíveis sempre que as circunstâncias o justifiquem e possibilitem.”

Realidade já notada, desde a última semana, é a mobilização das linhas de assistência das seguradoras aos clientes para esclarecimento de dúvidas e no apoio ao diagnóstico. A APS salienta ainda a disponibilidade das seguradoras para pagar os custos dos testes de Covid-19 no âmbito dos seguros de saúde, sempre que haja a necessária prescrição médica.

Companhias simplificam processos. “Cartas verdes” enviadas por email

A APS revela que estão a ser avaliadas neste momento, junto do Governo e do regulador, a “adoção de medidas legislativas ou regulatórias que assegurem a simplificação e flexibilidade de alguns procedimentos, em benefício dos clientes e beneficiários dos seguros, nomeadamente a simplificação do processo de emissão e envio das denominadas ‘cartas verdes’, associadas ao seguro obrigatório automóvel, permitindo o seu envio por meio eletrónico e a preto e branco”.

O comunicado refere igualmente que “as empresas de seguros vão respeitar e dar execução, de modo rigoroso e tempestivo, a todas as medidas adotadas no quadro do estado de emergência declarado e que tudo estão a fazer para manter a maior normalidade na área de subscrição, gestão de sinistros e na necessária assistência aos seus clientes, segurados e beneficiários.