A travessia do Tejo nos transportes públicos fluviais vai deixar de exigir “validação de título de transporte” a partir de segunda-feira, comunicou a Transtejo Soflusa. A medida visa responder aos condicionalismos provocados pela pandemia do coronavírus e segue em linha com outras já tomadas pelos metropolitanos de Lisboa e Porto, bem como pela Carris.

“A partir de segunda-feira, 23 de março de 2020, nas viagens realizadas em qualquer uma das cinco ligações fluviais da TTSL – Transtejo Soflusa não é exigida validação de título de transporte”, referem estas empresas, que partilham o mesmo Conselho de Administração.

Com o objetivo de “limitar, ao máximo, o contacto de cada passageiro com equipamentos e superfícies, existentes ao longo de toda a sua experiência de viagem, a TTSL avançou com o desbloqueio dos torniquetes de acesso ao embarque, em todos os terminais e estações fluviais”, lê-se no comunicado.

A partir de segunda-feira entram também em vigor novos horários em todas as ligações, tendo em conta a existência de um limite de passageiros de 1/3 da lotação dos navios para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Para as empresas que gerem as travessias do Tejo, esta é uma decisão que “visa garantir a indispensável distância social de segurança entre passageiros e tripulações”.