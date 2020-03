A CMVM (Comissão de Mercado de Valores Mobiliários) chumbou, de forma preliminar, a OPA parcial da Benfica SGPS sobre a Benfica SAD, por causa dos negócios cruzados entre as sociedades do grupo que permitiram financiar a oferta, no valor global de 32 milhões de euros. Agora, em comunicado, a SAD do Benfica explica que ainda não tem comentários à decisão da CMVM, que serão divulgados no prazo legal de dez dias. E garante que é alheio às fugas de informação sobre o negócio e, embora sem o referir, deixa implicito que podem ter origem no próprio supervisor do mercado.

Em comunicado ao mercado, a SAD do Benfica “declina toda e qualquer responsabilidade do Grupo Sport Lisboa e Benfica pela divulgação de informações que alimentaram os referidos rumores e notícias na comunicação social e afirma, com veemência, ser totalmente alheia à divulgação de informação de natureza confidencial de qualquer tipo sobre a Oferta à margem dos canais oficiais estabelecidos com a CMVM, o que aliás deplora“.

O ECO sabe que a CMVM notificou o clube sobre esta decisão preliminar às 12h51 desta segunda-feira, por considerar que a oferta do clube seria, na prática, financiada pela própria SAD alvo da OPA e isso teria de ser anunciado ao mercado e aos investidores. E poucos minutos depois, a TVI revelou a notícia em primeira mão, com os detalhes da decisão. A CMVM invocou, nessa comunicação, que os contratos entre a SAD do Benfica e a Benfica Estádio (empresa controlada pela Benfica SGPS, a sociedade que lança a OPA) foram todos feitos numa lógica única, o financiamento da operação de oferta pública.

Agora, em comunicado, a administração da SAD do Benfica garante que vai divulgar ao mercado, “logo que lhe seja possível nas atuais circunstâncias”, as informações exigidas pela CMVM sobre os negócios que permitiram o financiamento da OPA e, no prazo de dez dias, vai responder a este chumbo preliminar.

Antes deste comunicado, o Benfica já tinha feito saber, por via oficial, que discorda do chumbo preliminar da OPA parcial lançada sobre a SAD do clube decidido pela CMVM. “Há diferentes interpretações sobre o método de financiamento da OPA”, revelou à agência Lusa fonte oficial do Benfica, avançando que o departamento jurídico dos ‘encarnados’ tem opinião diferente daquele que lhe foi apresentado pela CMVM e que está preparado para a defender.