O Bankinter, a par de outros bancos como a CGD, Santander, BPI e Crédito Agrícola, também já se disponibilizou para oferecer moratórias no crédito às famílias e empresas. Para as famílias oferece carência de amortização de capital durante seis meses, enquanto no caso das empresas, essa carência pode ir até aos 12 meses.

No caso das famílias, a moratória aplica-se tanto no crédito à habitação como no crédito pessoal, com a suspensão da amortização do capital por um prazo até seis, “com extensão do prazo do empréstimo pelo mesmo período, aplicável às operações em situação regular“, dá nota a instituição financeira em comunicado.

Já no caso do crédito a empresas, o Bankinter dá a “possibilidade de atribuição de carência de amortização de capital até doze meses para operações de médio / longo prazo em curso e em situação regular, sem alteração no spread e sem cobrança de qualquer comissão de alteração do contrato”.

O banco espanhol explica que essas disponibilidades “serão ajustadas às orientações e enquadramento legal que venham a ser definidos pelas autoridades de supervisão, pela União Europeia e pelo Governo português”.

Mas as medidas de apoio não se restringem à disponibilização de moratórias no crédito. Abrangem ainda a disponibilização de medidas de apoio ao reforço da tesouraria das empresas no curto prazo, ou de isenção de alguns custos.

Nomeadamente a disponibilização das linhas de apoio anunciadas pelo Governo, nomeadamente “Linha Capitalizar COVID-19”, “Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas do Turismo COVID-19”, assim como da Linha de apoio à Economia COVID-19, para os setores da Restauração e Similares, Turismo, Agências de Viagem, Animação Turística, Organizadores de eventos e similares, e Indústria, no montante global de 3 mil milhões de euros.

Dá ainda a possibilidade de adiantamento de 20% do montante de financiamento aprovado ao abrigo das linhas anunciadas pelo Governo, para criação de liquidez imediata. Cria ainda limites de crédito pré-aprovados para Pequenas e Médias Empresas, num valor global de 32 milhões de euros, “permitindo-lhes acederem de forma mais rápida e simples ao financiamento de que necessitam”.

Isenta ainda custos em várias transações através do Bankinter Empresas, nomeadamente no processamento de lotes de operações.

Suspende ainda a cobrança da mensalidade do TPA e isenta a aplicação de uma comissão mínima sobre as transações, para os comerciantes em situação de inatividade provocada pelo atual contexto.

Para facilitar os pagamentos com o mínimo contacto físico, o Bankinter vai ainda substituir os cartões de débito por novos cartões com a funcionalidade contactless.