A empresa de software Climber RMS, a especialista em formação para a indústria hoteleira RM Academy e a OTA Insight, especializada em soluções de gestão para hotéis, organizaram em conjunto o webinar “Covid-19. E agora?”, para ajudar os hotéis a sair mais rapidamente da crise devido à pandemia. A mesa redonda vai juntar participantes de vários países para partilharem as experiências sobre como o setor hoteleiro está a combater os efeitos do Covid-19 em vários pontos do mundo.

A mesa redonda está agendada para 2 de abril, às 15h00 (hora de Lisboa). Para participar tem de preencher o formulário do evento.

Vão estar presentes no webinar Pedro Sousa, diretor de revenue & e-commerce do Discovery Hotel Management, de Portugal, Rafael Dionísio, gestor de e-commerce no hotel Corinthia, em Lisboa; Vando da Terra, revenue & reservations manager do Six Senses Hotel & Spa, em Portugal; Pedro Faria, cluster director of sales & marketing do IHG Madrid, em Espanha; Mariana Ventura e Marina Júlio, revenue managers do Atlântica Hotels, Brasil; Diego Garcia, diretor de vendas da Nobile Hotéis, Brasil; Luiz Albuquerque, revenue manager do Grand Hyatt, em São Paulo, Brasil; em representação dos EUA estará presente Rita Amaral, senior business development manager do The Hotels Network; e Ana Duarte, managing director da cadeia de hotéis Sheer Hospitality, com unidades em Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Croácia e Áustria. O debate será moderado por João Gameiro, da Climber RMS, Rudi Azevedo, da RM Academy e Miguel Santos e Ricardo Souza, da OTA Insight Portugal e Brasil.

De acordo com a Associação Hoteleira de Portugal, o impacto da pandemia está a provocar 30% de quebras nas receitas. O Turismo de Portugal anunciou um programa de apoio para ajudar o setor, uma linha de apoio à tesouraria no valor de 60 milhões de euros para microempresas do turismo, um serviço de consultoria online e a suspensão dos reembolsos dos seus próprios programas.

A nível internacional, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo já veio alertar que 50 milhões de empregos em todo o mundo estão em risco imediato e 320 milhões enfrentam o impacto da perda de negócios.