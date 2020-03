Tem até esta terça-feira para verificar os montantes que foram apurados pela Autoridade Tributária (AT) para dedução em sede de IRS e reclamar desses valores, se encontrar alguma imprecisão. A consulta deve ser feita através do Portal das Finanças.

Desde dia 15 que os contribuintes podem consultar no e-Fatura os montantes globais apurados pelo Fisco para dedução de IRS, terminando esta terça-feira o prazo para indicar, gratuitamente, alguma incorreção nesses montantes.

Segundo a DECO, estas reclamações são só aconselháveis no caso das despesas gerais e das faturas com benefício de IVA. Nas restantes “caixas” das deduções à coleta, aconselha-se que a correção seja feita no momento do preenchimento do quadro 6C, do anexo H do Modelo 3. No momento da entrega da declaração anual, terá então de rejeitar a importação automática dos dados do e-Fatura e preencher manualmente os valores em causa.

Por outro lado, se ao verificar os dados agora disponíveis no Portal das Finanças não encontrar qualquer erro, não precisa de fazer mais nada. Quando entregar o Modelo 3 — entre abril e junho —, serão esses os montantes contabilizados para as deduções à coleta, caso opte pelo IRS automático ou pela declaração previamente preenchida.

Tem também até esta terça-feira para indicar à Autoridade Tributária a que entidade pretende consignar 0,5% do imposto que teriam de entregar ao Estado. Este ano há mais de quatro mil entidades a quem pode “doar” o IRS ou IVA. De notar que esta ação não implica a perda de qualquer valor devido ao contribuinte, mas do imposto que o Estado recebe. Se não cumprir este prazo, não se preocupe. Pode indicar a entidade à qual pretende consignar o IRS no momento da entrega do Modelo 3.

A entrega anual do Modelo 3 do IRS arranca já esta quarta-feira. O prazo terminará depois a 30 de junho.