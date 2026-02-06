Direto Douro transbordou e ocupou margens do Porto e Gaia
Metropolitano de Lisboa retomou a operação, às 6h30, em toda a rede, incluindo nas linhas Azul e Verde, que tinham sido alvo de medidas de proteção devido ao possível aumento do caudal do Tejo.
Portugal está a ser afetado pela passagem da depressão Leonardo, com chuva persistente e por vezes forte. Doze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.
As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas. O Governo decretou situação de calamidade até domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
