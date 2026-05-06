Nádia Novais é a nova diretora-geral da Ipsis

Esta nova fase traduz-se também no reforço do portefólio da agência, com a integração de clientes como o Grupo Banco Montepio, que trabalhava.

A agência de comunicação integrada Ipsis nomeou Nádia Novais como a sua nova diretora-geral. A nova responsável assume funções com o objetivo de aprofundar a especialização da Ipsis e alargar a sua atuação junto de organizações com presença internacional e ligação ao setor financeiro.

Segundo explicado em comunicado, nesta nova etapa da empresa uma das prioridades é o desenvolvimento de parcerias com mercados externos com interesses em Portugal, com foco na captação de investimento e no reforço da visibilidade dos clientes junto de stakeholders internacionais, bem como a criação de um cluster especializado em comunicação financeira, direcionado para setores como banca, gestão de ativos, mercados de capitais e corporate finance.

Com mais de 25 anos de experiência em comunicação corporativa, relações públicas e gestão de reputação, Nádia Novais desempenhava, até à data, funções como managing partner da NewsBlast, agência que fundou e onde liderou projetos para clientes como a Federação Portuguesa de Futebol, a Loop Future, a Sixty Degrees — sociedade gestora de fundos de investimento — e a VisitAzores, entre outros.

O seu percurso inclui ainda a responsabilidade pela comunicação global do Haitong Bank — Grupo Haitong Securities –, com coordenação de equipas e definição de estratégia em várias geografias, entre as quais Xangai, Londres, São Paulo, Varsóvia e Madrid, bem como funções como assessora do presidente da Comissão Executiva no Banco de Investimento Espírito Santo. Integrou também a LPM Comunicação e o canal de televisão desportivo Eurosport.

“A entrada da Nádia Novais representa um reforço claro da nossa capacidade de resposta num mercado cada vez mais exigente, competitivo e global. O seu conhecimento do setor financeiro, experiência internacional e visão estratégica permitem-nos dar um novo passo na consolidação do posicionamento da Ipsis, nomeadamente na resposta a clientes com maior presença internacional e em contextos de elevada exigência reputacional”, considera Francisco Lopes, administrador da Ipsis.

Para Nádia Novais, “a comunicação assume hoje um papel central na forma como as organizações se posicionam em ambientes de elevada exigência e visibilidade. Exige uma leitura integrada dos media, stakeholders e reguladores e uma capacidade consistente de alinhar narrativa, contexto e objetivos, especialmente em cenários marcados por maior escrutínio e complexidade”.

A responsável acrescenta que “este posicionamento está alinhado com uma visão clara para a Ipsis — reforçar a especialização em comunicação financeira e corporativa, apoiar organizações com presença internacional e aproximar a comunicação dos processos de decisão“. “Queremos afirmar a Ipsis como parceiro estratégico na gestão de reputação, investimento e influência, com uma abordagem integrada e orientada para resultados”, conclui.

Esta nova fase traduz-se também no reforço do portefólio da agência, com a integração de clientes como o Grupo Banco Montepio, que trabalhava.