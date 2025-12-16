Nova lei do lóbi. O que vai mudar?

O que é considerado lóbi? 1 de 8

O lóbi compreende as “atividades de representação legítima de interesses” com o objetivo de “influenciar, direta ou indiretamente”, a elaboração ou a execução de legislação, política e decisões administrativas por parte das entidades públicas.

A palavra possui ainda uma carga negativa, como reconhecia em julho Maria Domingas Carvalhosa, presidente da Associação Portuguesa das Empresas de Comunicação (APECOM), em entrevista ao +M. “É preciso não esquecer que há sempre influência. Mas há boa influência e há má influência. O que nós queremos, na representação de interesses legítimos, é separar a boa influência da má influência. Nós somos pela boa influência”, apontava.