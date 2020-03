Caravela quer uma fusão com a Lusitania do Montepio

Também n o setor do mutualismo a crise vai fazer-se sentir . Nos últimos anos temos vindo a observar constantes reforços de capital na Lusitania . Considerando este facto, associado aos problemas públicos e conhecidos ao nível da Associação Mutualista Montepio Geral, uma hipotética fusão da Caravela com a Montepio Seguros reforçaria a portugalidade na Indústria Seguradora Nacional .

Para além de reforçar a relação com clientes e parceiros de negócio, estaremos sempre atentos a eventuais oportunidades de aquisição . Os momentos de crise trazem sempre à tona os problemas que têm vindo a ser arrastados. Existirão sempre multinacionais que equacionam se fará sentido ou não ficar no mercado português. Temos verificado alguns movimentos que ilustram o que acabei de referir.

Depois, o reforço de capital deixa-nos robustos para uma estratégia de crescimento . O resultado líquido em crescimento sustentado desde 2015, um nível de rácio combinado de 94,5% e um nível de solvência II de 202% permitem-nos, apesar da crise que em dezembro de 2019 ninguém imaginava, enfrentar os desafios do futuro próximo com grande confiança .

Desde logo a presença do ToscaFund no setor financeiro europeu permitiu à Caravela integrar uma network de empresas que estão a desenvolver modelos de negócio inovadores em Inglaterra, França, Itália, Grécia e Espanha.

Pode dizer-se que em 2019 concretizou-se um casamento que resultou de um profundo conhecimento que se estabeleceu entre a gestão da Caravela e a gestão do ToscaFund desde 2015 , e que permitiu desenvolver um conjunto alargado de iniciativas. Relembro que em 2015 a Caravela esteve na corrida para a compra da AXA e em 2016, na disputa da Açoreana, sempre com o apoio dos gestores do ToscaFund.

É importante na medida em que os nossos clientes e parceiros de negócio nos vejam como uma seguradora cujo principal mercado é o português . Que pretende servir as famílias portuguesas e as empresas que operam no mercado nacional. Num contexto de crise, estes valores são muito importantes. No pós-crise de 2011 tivemos algumas Seguradoras Internacionais que decidiram sair do mercado português , como foi o caso da AXA e da Groupama.

Não queremos deixar nenhum cliente para trás. Cada caso é um caso, mas estamos já a desenvolver ações para apoiar os clientes nesta fase difícil, de forma a surgirem mais fortes quando retomarmos em pleno a atividade económica. Também estamos a discutir com os nossos parceiros de negócio soluções que permitam manter os seus planos de expansão e crescimento, garantindo em pleno toda a capacidade para estar próximo do mercado.

Também foi necessário desenvolver ações conjuntas com os nossos mediadores para a massificação da utilização pelos clientes das soluções digitais . O MyCaravela permite que os nossos clientes realizem as operações em Self-Service, num contexto em que são difíceis as deslocações.

Desde logo, colocando como prioridade absoluta a saúde dos colaboradores e seus familiares: temos 95% da empresa em Teletrabalho. E só não é 100% porque as regras do Estado de Emergência colocam o Atendimento do Setor dos Seguros como prioritário , pelo que temos as nossas delegações de Lisboa, Porto, Leiria e Faro abertas ao público.

Claro que sim. O drama de saúde pública que estamos a viver vai transformar-se inevitavelmente num drama social e económico . A Caravela iniciou um forte investimento em 2019 para melhor servir o segmento de PME que já estava a dar resultados. Após um ano de 2019 onde crescemos 28%, no primeiro trimestre de 2020 vamos crescer 30% . Porém, a desaceleração nestas duas últimas semanas é muito significativa, o que nos obriga a mudar de tática sem perdermos o objetivo estratégico de afirmação da Caravela no setor segurador em Portugal.

Em entrevista a ECOseguros fala do interesse da Caravela em fazer parte de uma solução para a Lusitania, da importância de ser uma companhia portuguesa, do acrescento que o novo acionista financeiro trouxe, da vontade e dos modos de crescer e, claro, sobre a crise pandémica.

