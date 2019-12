A sócia da Morais Leitão é a advogada do mês da edição de dezembro da Advocatus. A advogada considera que o ordenamento jurídico português na área da energia é "estável" internacionalmente.

Catarina Brito Ferreira, que acaba de vencer o prémio Forty under 40, na área da energia, é a advogada do mês da Advocatus. Sócia há dois anos da agora Morais Leitão, o ano passado foi-lhe atribuída a área da Diversidade e Inclusão (D&I) no escritório. A especialista em energia considera que “o ordenamento jurídico português […]