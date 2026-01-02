Frulact passa para as mãos da Nexture com ajuda da Uría e da Linklaters

A Nexture, grupo detido por fundos geridos pela Investindustrial adquiriu a Frulact. A Uría Menéndez, em colaboração com a Slaughter & May, assessorou a Nexture e a a Linklaters assessorou a Ardian.

A Ardian chegou a acordo para a venda da Frulact, empresa portuguesa especializada em soluções de ingredientes naturais para as indústrias alimentar e de bebidas, à Nexture, grupo detido indiretamente por fundos geridos ou assessorados pela Investindustrial. A conclusão da transação continua sujeita às aprovações regulatórias habituais em várias jurisdições e, atualmente, espera-se que ocorra no primeiro trimestre de 2026.

A Uría Menéndez, em colaboração com a Slaughter & May, assessorou a Nexture, plataforma de empresas de ingredientes do grupo de capital de risco italiano Investindustrial.

“Com esta operação, a Investindustrial reforça a sua presença no setor dos ingredientes naturais, integrando capacidades tecnológicas e de inovação que complementam e fortalecem a sua cadeia de valor no setor alimentar”, refere o escritório, em comunicado.

A operação foi liderada pelos sócios Antonio Villacampa e Joana Torres Ereio e contou com a participação dos associados sénior Frederico Pinho Vieira e José Manuel García-Quílez Cuervas da equipa de Corporate e M&A.

Já a Linklaters assessorou a Ardian. A transação foi liderada por Marcos de Sousa Monteiro, managing partner do escritório da Linklaters em Lisboa e sócio da área de Corporate, o qual contou com o apoio de Sílvia Pinheiro Esteves, managing associate e Nuno Devesa Neto, associado, ambos da área de Corporate, na coordenação da transação.

A equipa alargada coordenada pela Linklaters integrou ainda uma vasta equipa multidisciplinar presente em várias jurisdições espalhadas por três continentes.

Adquirida pela Ardian em 2020, a Frulact registou um forte crescimento nos últimos anos, combinando expansão orgânica e aquisições internacionais. Durante este período, o grupo inaugurou uma unidade de nova geração nos Estados Unidos e duplicou a sua dimensão, reforçando a capacidade produtiva e tecnológica. A Frulact foi fundada em 1987 por Arménio Miranda, tornando-se uma das maiores fabricantes mundiais de preparados à base de fruta para a indústria alimentar com fábricas na Europa, África e América do Norte. Em 2020, já sob a batuta de João Miranda, a empresa foi vendida à Ardian.

A Investindustrial vai integrar a Frulact na Nexture, holding de empresas de ingredientes constituída recentemente pelo fundo italiano a partir da integração da Italcanditi e da CSM Ingredients, que com a aquisição da empresa maiata passa a estar avaliada em 2.000 milhões de euros.

Como parte do portfólio da gestora de private equity francesa, a Frulact alargou a presença no Norte e Centro da Europa com a aquisição da divisão de preparados de frutas da IFF e a integração de plataformas e fábricas de produção na Alemanha, na Suíça e em França. No ano passado foi inaugurada uma nova fábrica em Logan, nos EUA.

As receitas anuais da Frulact rondam atualmente os 270 milhões de euros e o EBITDA deverá chegar este ano aos 45 milhões de euros. Entre empréstimos e linhas de crédito com o ING, SMBC e BankofIreland, o endividamento da empresa industrial supera atualmente os 200 milhões de euros.

A Ardian, que neste negócio foi assessorada pelo banco de investimento norte-americano Evercore, tem vários investimentos em Portugal, sendo o maior a concessionária de autoestradas Ascendi, que gere 627 km em seis concessões. Em março, chegou a acordo para comprar a empresa de renováveis Akuo, que detém a central solar de Santas, localizada nos concelhos de Monforte, Borba e Estremoz, no Alentejo.

A Ardian confirmou o negócio e, através do diretor-geral, Gonzalo Fernandez-Albinana, assinalou o “orgulho de ter apoiado a transformação da Frulact, de uma empresa familiar de grande sucesso numa líder mundial no seu setor”. “Em conjunto, alcançamos marcos significativos, incluindo um crescimento sustentável orgânico, fusões e aquisições direcionadas e uma expansão das operações da empresa bem-sucedida na América do Norte,” completou.

“Estamos profundamente gratos à Ardian pelo seu apoio e compromisso inabaláveis com o crescimento da Frulact nos últimos anos. Ao entrarmos neste novo capítulo, estamos entusiasmados por fazer parceria com a Nexture para continuar a construir sobre a nossa base sólida e acelerar a nossa estratégia de crescimento nos próximos anos”, referiu Dinorah Mandic, CEO da Frulact, citado na mesma nota de imprensa.