Sérvulo assessora Sporting na compra do Holmes Place Alvalade

A Sérvulo assessorou o Sporting Clube de Portugal na aquisição de 100% do capital social da City Erev à Explorer A, Sàrl. A sociedade-alvo é titular de uma fração autónoma – o ‘health club’ do multidesportivo, fração que é explorada pela marca Holmes Place.

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“Esta operação insere-se na estratégia mais ampla de desenvolvimento “Cidade Sporting” do SCP, lançada em 2025, que visa revitalizar o Estádio José Alvalade e a zona envolvente, transformando-os num destino moderno de desporto e lifestyle”, refere a firma em comunicado.

A equipa da Sérvulo envolvida na operação foi liderada pela sócia Alexandra M. Martins e contou com o apoio da equipa do departamento de Corporate/M&A, entre os quais os advogado sénior Pedro Zincke dos Reis e a advogada Matilde Gonçalves Neto.