Advocatus

Sérvulo assessora Sporting na compra do Holmes Place Alvalade

A equipa da Sérvulo envolvida na operação foi liderada pela sócia Alexandra M. Martins e contou com o apoio da equipa do departamento de Corporate/M&A.

A Sérvulo assessorou o Sporting Clube de Portugal na aquisição de 100% do capital social da City Erev à Explorer A, Sàrl. A sociedade-alvo é titular de uma fração autónoma – o ‘health club’ do multidesportivo, fração que é explorada pela marca Holmes Place.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

“Esta operação insere-se na estratégia mais ampla de desenvolvimento “Cidade Sporting” do SCP, lançada em 2025, que visa revitalizar o Estádio José Alvalade e a zona envolvente, transformando-os num destino moderno de desporto e lifestyle”, refere a firma em comunicado.

A equipa da Sérvulo envolvida na operação foi liderada pela sócia Alexandra M. Martins e contou com o apoio da equipa do departamento de Corporate/M&A, entre os quais os advogado sénior Pedro Zincke dos Reis e a advogada Matilde Gonçalves Neto.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Sérvulo assessora Sporting na compra do Holmes Place Alvalade

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

UEFA equaciona ação judicial contra FIFA e exige documentos

Lusa,

Organismo europeu solicita igualmente que a FIFA preserve toda a documentação, física e eletrónica, relativa ao polémico projeto e que suspenda qualquer destruição de documentos.