A excelência reconhecida na avaliação dos clientes

Desde 2012 que a iniciativa “Melhores Fornecedores RH” promove a identificação e divulgação, a nível nacional, das melhores empresas na área do fornecimento de produtos e serviços para os recursos humanos.

O processo de apuramento destas empresas obedece a um mecanismo de qualificação rigoroso, baseado em inquérito anónimo ao universo de clientes de cada empresa candidata a este reconhecimento, o que atribui um incontornável caráter de objetividade e legitimidade aos resultados alcançados.

As empresas que se candidatam a “Melhores Fornecedores RH” são avaliadas pelos seus clientes por meio de um questionário, anónimo, ao longo do qual são atribuídas pontuações a 15 indicadores do desempenho da empresa que permitirão aferir da sua performance global em aspetos decisivos como a qualidade/preço dos produtos e serviços prestados, o cumprimento de prazos, a competência e profissionalismo, a capacidade de adaptação e superação das exigências do cliente, o profissionalismo e os níveis de lealdade e fidelização conquistados, entre outros.

Neste estudo, estão definidos padrões mínimos de qualidade de serviço prestado, pelo que o prémio só é atribuído em situações que de fato o justifiquem. Assim, são excluídos da lista final de “Melhores Fornecedores RH” o conjunto de candidatos que obtiverem um total de questionários respondidos em número inferior a 15 ou cuja pontuação global, calculada com base na média das respostas ao questionário relativas ao candidato em questão e expressa numa escala de 0 a 100, se situe abaixo dos 70 pontos.

No passado dia 18 de fevereiro, na 9.ª edição desta iniciativa, foram premiadas as empresas que cumpriram e superaram aqueles requisitos. Por ordem alfabética, os “Melhores Fornecedores RH 2020” são, nas respetivas categorias:

Alanticare – Serviços de Saúde, S.A. (Segurança e Saúde no Trabalho);

Bright Concept (Formação, Coaching e Desenvolvimento Profissional);

Cegoc (Formação, Coaching e Desenvolvimento Profissional);

Dynargie (Formação, Coaching e Desenvolvimento Profissional);

Kelly Services (Recrutamento, Seleção, Avaliação de Competências e Outplacement );

Outplacement Michael Page (Recrutamento, Seleção, Avaliação de Competências e Outplacement );

MTW Portugal (Formação, Coaching e Desenvolvimento Profissional);

Olisipo (Outsourcing);

People For People (Tecnologia e Sistemas de Informação Aplicados à Gestão RH);

People Seresco Atlântico (Outsourcing);

Success Work (Trabalho Temporário).

Principais resultados agregados dos MFRH 2020

Em termos agregados, as empresas distinguidas na edição de 2020 alcançaram, em média, um índice de Melhor Fornecedor RH de 83.7, numa escala de 0 a 100.

De entre as dimensões avaliadas neste estudo, a dimensão “Lealdade”, repetindo a tendência dos anos anteriores, continua a liderar as pontuações com uma avaliação média de 88.6, evidenciando a elevada performance das empresas eleitas, nomeadamente através da prestação de serviços personalizados e pela adaptação às necessidades expressas pelos seus clientes e superação das suas expectativas.

Naturalmente, são os indicadores que traduzem esta dimensão que ocupam os dois primeiros lugares no top 5 dos Indicadores em estudo, ou seja, a “probabilidade de voltar a recorrer ao fornecedor”, e a “probabilidade de recomendação do fornecedor a um parceiro de negócios” mostrando o sucesso destas empresas na fidelização dos seus clientes.

A segunda dimensão com avaliação mais elevada premeia os colaboradores das empresas vencedoras na edição de 2020 dos “Melhores Fornecedores RH” ao alcançar um índice médio de 85.2, sendo a “Competência e o Profissionalismo dos colaboradores” a característica mais reconhecida pelos clientes no inquérito de 2020.

Ainda a nível dos Indicadores, o 3.º e 5.º lugares do top são ocupados pelos indicadores “Sentimento de que é um fornecedor de confiança”, com uma avaliação média de 87.2 e “Grau em que o fornecedor se preocupa com os seus clientes”, com 85.8 traduzindo precisamente a boa imagem que os clientes retêm das empresas agora distinguidas, corolário do seu excelente desempenho e reconhecido na avaliação que é feita aos restantes indicadores em estudo.