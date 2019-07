As comissões de uma banca à defesa

A estratégia da banca para responder às fintech assente no preço será tanto mais infrutífera quanto maior for a escala de utilização de algumas dessas soluções face à das suas congéneres portuguesas.

Nos últimos dias, ficámos a saber que a gratuitidade das transferências MB Way tem os dias contados. Dias antes, na semana passada, tínhamos também ficado a saber que em Portugal já há juros que não são para pagar e que alguns contratos são mesmo para se rasgar. No primeiro caso, haverá a cobrança de comissões que até aqui não eram cobradas. No segundo caso, haverá o “bail-in” de um custo de financiamento que até aqui era incorrido e que agora deixará de o ser.

Na prática, ambos convergem no mesmo sentido, ou seja, no sentido da constituição de proveitos adicionais para os respectivos bancos. Tudo isto mostra como a prazo, sobretudo nos bancos tradicionais, não será de excluir que os depositantes venham ainda a pagar às instituições financeiras para que estas lhes guardem o dinheiro.

Já é isso que sucede com o Estado em relação aos investidores em dívida pública, por isso, nada melhor do que o banco do Estado para inaugurar a prática na banca comercial! Mas, na minha opinião, são práticas, todas elas, que resultarão contraproducentes, acelerando a migração dos clientes para operadores alternativos.

Ora, as mudanças em curso no sector bancário são extraordinárias e provavelmente irreversíveis. São o resultado de alterações de tecnologia, de padrões de consumo e, cada vez mais, também de regulação. A revista “The Economist” escrevia há meses (“What bankers need to know about the mobile generation”) que 85% dos “millennials” norte-americanos (aqueles nascidos entre 1981 e 1996) são utilizadores de serviços bancários móveis e que entre a geração Z (nascidos depois de 1996) a percentagem será naturalmente maior.

No mesmo artigo, a publicação citava ainda um outro estudo conduzido em 17 países distintos – questionando sobre qual de dois itens, a carteira ou o telemóvel, seria mais importante no dia-a-dia? – e no qual 70% dos inquiridos com menos de 25 anos respondera “o telemóvel”. Sem surpresa, quase todos os dias assistimos à criação de novas “fintech” e, progressivamente, também ao surgimento dos chamados bancos digitais (“digital-only”).

Em Portugal, também há sinais destas mudanças, sobretudo vindas do lado da procura, ou seja, do lado dos consumidores (e não tanto entre a oferta ou a “indústria”, menos ainda da nacional). Segundo o Banco de Portugal (“Relatório dos Sistemas de Pagamentos”, de Abril passado), em 2018, no sistema financeiro nacional, as transferências com cartão, potenciadas pelas aplicações móveis, cresceram 28% em número e 14% em valor. Em comparação, as compras com cartão e, sobretudo, os levantamentos de numerário conheceram ritmos de crescimento mais modestos.

No caso dos levantamentos de numerário, que em 2018 cresceram apenas 1% em número e 2,5% em valor, e que foram acompanhados de uma redução de 2,3% no número de caixas automáticos, a evidência vai revelando aquela que já é uma tendência noutros países europeus: a transição para uma economia na qual as notas e as moedas físicas perderão relevância enquanto meio de pagamento.

O futuro da finança é hoje tema de discussão entre os participantes do sistema financeiro e, em alguns países, é promovido activamente pelos reguladores. No Reino Unido, sob encomenda do Banco de Inglaterra, acaba de ser publicado um estudo intitulado “Future of Finance”. É um trabalho que, apesar de pensado para o mercado britânico, vale a pena ler, porque o Reino Unido é o país da Europa onde mais se tem trabalhado na ideia de “open banking” e na abertura do sistema bancário aos novos ‘entrantes’ digitais. Em Portugal, pelo contrário, vão-se arrastando os pés.

Primeiro, tivemos o atraso do costume na transposição da directiva europeia dos serviços de pagamento (DSP2), que em Portugal apenas foi transposta em Setembro de 2018.

Agora, aguardamos para ver se, no próximo dia 14 de setembro, conforme previsto no regulamento 2018/389 da União Europeia, que ao contrário da directiva é de aplicação imediata, estarão operacionais as plataformas de acesso às iniciações de pagamentos.

A relação entre os novos prestadores de serviços de pagamento, que iniciam os pagamentos, e os prestadores de serviços de pagamentos que gerem as contas bancárias é dada a fricções. Os bancos, que são aqueles que gerem as contas, queixam-se de que, sob o augúrio da DSP2, estão a ser obrigados a “entregar o ouro ao bandido” e a contribuir para o desenvolvimento de concorrentes que hoje são adjacentes, mas que amanhã serão directos. As “fintech” queixam-se de que os bancos dificultam a operacionalização das plataformas sem as quais não podem operar.

As críticas de uns e de outros são, ambas, meritórias. Por um lado, há evidência – conforme exposto pela Autoridade da Concorrência em “Inovação Tecnológica e Concorrência no Sector Financeiro em Portugal” (de Outubro de 2018) – da existência de “riscos de encerramento do mercado”, bloqueando a interoperabilidade dos sistemas de acesso às contas bancárias por parte das “fintech”. Por outro lado, também se entende a crítica dos bancos porque o custo de aquisição dos clientes e o tratamento original dos seus dados é de facto suportado e garantido por eles e não pelas “fintech”.

Mas os ventos correm na direcção da desintermediação bancária. São os consumidores e os avanços tecnológicos que assim o determinam, por isso, a regulação e os operadores acabarão por acompanhar essa mudança, compreendendo-a e adaptando-se a ela. É por esta razão, não obstante os esforços negativos de alguns, preocupados em encerrar o mercado em vez de o abrir, que a penetração no mercado português de soluções já disponíveis noutros mercados tornará pouco eficaz uma estratégia de concorrência baseada no preço.

A estratégia de preço será tanto mais infrutífera quanto maior for a escala de utilização de algumas dessas soluções face à das suas congéneres portuguesas. A não ser que, como também vem nos manuais de “marketing” agressivo, a estratégia seja a de esmifrar aqueles que, mesmo dispondo de uma alternativa de baixo custo, continuarem a pagar. Sendo uma estratégia lucrativa no curto prazo, sobretudo num mercado concentrado como o português, é também uma de vistas curtas e própria de produtos em fim de ciclo, dependendo também do agrupamento (“bundling”) de serviços num sector cuja oferta futura se prevê mais especializada (ou menos agrupada).

A chave do sucesso nos serviços digitais reside na sua escalabilidade – um palavrão que até há pouco tempo não fazia parte da Língua Portuguesa – e na área financeira não será diferente. Sobre isto, a Ant Financial – a subsidiária de pagamentos do grupo chinês Aliababa e que é hoje a maior entidade de serviços financeiros do mundo –, que teria há três anos quinhentos milhões de clientes, tem em 2019 (segundo o estudo do Banco de Inglaterra citado antes) mais de mil milhões de clientes! Sem surpresa, também já está em Portugal. O mesmo sucede com alguns bancos digitais que, operando através de livres prestações de serviços, já têm alguns milhares de clientes nacionais, oferecendo serviços de fácil acesso e a baixo custo.

Em suma, na economia digital, à medida que a escala vai aumentando para a casa dos milhões e dos milhares de milhões de consumidores, é de esperar que o custo marginal tenda para zero e, por conseguinte, que também o preço cobrado pelos serviços tenda para próximo de zero. Para os consumidores isto é uma maravilha. Para os operadores, levanta desafios concorrenciais significativos, mas relativamente aos quais uma postura defensiva constituirá a prazo o caminho da decadência.

Alguns reguladores já entenderam isto – sobretudo na Ásia. Em Hong Kong, um dos mercados bancários mais concentrados do mundo, o regulador acaba de conceder oito licenças a bancos digitais. E em Singapura, um dos mercados mais desenvolvidos, a autoridade monetária acaba de anunciar um concurso para a atribuição de cinco licenças para bancos digitais.

Por tudo isto, em Portugal, o supervisor bancário faria muito bem se, proactivamente, encabeçasse o sentido da mudança. Não basta aceitar a presença de novos operadores, registando-os ao abrigo das regras europeias do mercado comum, mas sem grande entusiasmo nem relevância estratégica. Infelizmente, na prática é isto que acontece, porque, para além dos discursos de ocasião, não se vislumbra a proactividade nem a sensibilidade desejada.

Sem desprimor, o melhor que os nossos reguladores conseguem é o Portugal FinLab, no âmbito do qual “as fintech participantes passam a dispor de um ponto de contacto único com os diferentes reguladores financeiros nacionais, através do qual é proporcionada uma visão integrada dos requisitos necessários para a implementação dos seus projetos e clarificado o enquadramento estabelecido pela legislação e regulamentação portuguesa” (BdP, vide referência anterior, Abril 2019).

Sendo alguma coisa, a verdade é que não chega.