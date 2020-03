A divulgação das listagens dos doentes suspeitos e cuja infeção por Covid-19 está confirmada pelas autoridades de saúde configura uma questão complexa, pela própria natureza e confidencialidade.

Veja-se, ainda a propósito da disponibilização e acesso a dados pessoais, que foi recentemente noticiado que em Itália, Alemanha e Áustria as próprias operadoras de telecomunicações estão a partilhar dados de monitorização de localização anonimizados, com as próprias autoridades de saúde por forma a conter a propagação do vírus. E, bem assim, também na China se verificou que as autoridades tiveram acesso à localização e identificação de cada pessoa para rastrear com quem tiveram contacto.

Posto isto, o âmago da questão reside em aferir se o interesse público, nomeadamente no que respeita à saúde pública, justifica – e possibilita – o acesso aos dados pessoais de saúde e a divulgação ou tratamento dos mesmos. Pois que, se por um lado, compreendemos que se afigure útil – e até imperioso, nesta fase – que a comunidade científica e as autoridades tenham acesso aos dados para controlo do surto e investigação, também há que reconhecer e respeitar o caráter de confidencialidade destes referidos dados pessoais.

Com efeito, uma das exceções consagrada é, justamente, se o tratamento desses dados se revelar necessário por motivos de interesse público no domínio da saúde pública.

Veja-se que o n.º 2 do supra mencionado artigo 9.º do Regulamento Geral da Proteção de Dados, concretamente nas alíneas a) a j) prevê exceções ao princípio base da proibição da divulgação de dados pessoais sensíveis, nos quais se inserem os dados pessoais de saúde.

Por outro lado, e no que respeita à divulgação dos dados de doentes (confirmados ou suspeitos) com Covid-19 às autoridades policiais, a questão prende-se também com razões de ordem e saúde pública, uma vez que necessitam de ter acesso a listagem de pessoas infetadas e também relativamente às pessoas a quem tenha sido imposta quarentena obrigatória.

No que respeita ao apelo feito pela comunidade científica para que sejam divulgadas as listagens dos doentes infetados por Covid-19, o mesmo surge para que, acedendo aos referidos dados, a mesma consiga gerir o surto em questão, designadamente através do estudo do tipo de doentes (suas características e até eventuais patologias) para que se possa atuar mais rapidamente, nomeadamente através da identificação/seleção de pessoas para realização dos testes. Assim, a comunidade científica já requereu que seja dado acesso aos dados pseudo-anonimizados existentes sobre os doentes suspeitos de Covid-19 em Portugal.

O artigo 9.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016 – Regulamento Geral da Proteção de Dados – sob a epígrafe “Tratamento de categorias especiais de dados pessoais” dispõe que “É proibido o tratamento de dados pessoais que revelem (…) dados relativos à saúde (…) de uma pessoa.”

De igual modo, foi solicitado pelas autoridades, nomeadamente a PSP e a GNR, que fossem disponibilizadas as listagens dos doentes infetados com Covid e quais os doentes em quarentena obrigatória tendo, inclusivamente, a Proteção Civil do Porto ameaçado apresentar queixa junto do Ministério Público por não lhe terem sido disponibilizados esses elementos.

Uma carta aos nossos leitores

Vivemos tempos indescritíveis, sem paralelo, e isso é, em si mesmo, uma expressão do que se exige hoje aos jornalistas que têm um papel essencial a informar os leitores. Se os médicos são a primeira frente de batalha, os que recebem aqueles que são contaminados por este vírus, os jornalistas, o jornalismo é o outro lado, o que tem de contribuir para que menos pessoas precisem desses médicos. É esse um dos papéis que nos é exigido, sem quarentenas, mas à distância, com o mesmo rigor de sempre.

Aqui, no ECO, estamos a trabalhar 24 horas vezes 24 horas para garantir que os nossos leitores têm acesso a informação credível, rigorosa, tempestiva, útil à decisão. Para garantir que os milhares de novos leitores que, nas duas últimas semanas, visitaram o ECO escolham por cá ficar. Estamos em regime de teletrabalho, claro, mas com muita comunicação, talvez mais do que nunca nestes pouco mais de três anos de história.

Acompanhamos a cobertura da atualidade, porque tudo é economia.

Escrevemos Reportagens e Especiais sobre os planos económicos e as consequências desta crise para empresas e trabalhadores.

Abrimos um consultório de perguntas e respostas sobre as mudanças na lei, em parceria com escritórios de advogados . Contamos histórias sobre as empresas que estão a mudar de negócio para ajudar o país

Escrutinamos o que o Governo está a fazer, exigimos respostas, saímos da cadeira (onde quer que ele esteja) ou usamos os ecrãs das plataformas que nos permitem questionar à distância.

O que queremos fazer? O que dissemos que faríamos no nosso manifesto editorial

O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes.

No momento em que uma pandemia se transforma numa crise económica sem precedentes, provavelmente desde a segunda guerra mundial, a função do ECO e dos seus jornalistas é ainda mais crítica. E num mundo de redes sociais e de cadeias de mensagens falsas – não são fake news, porque não são news --, a responsabilidade dos jornalistas é imensa. Não a recusaremos.

No entanto, o jornalismo não é imune à crise económica em que, na verdade, o setor já estava. A comunicação social já vive há anos afetada por várias crises – pela mudança de hábitos de consumo, pela transformação digital, também por erros próprios que importa não esconder. Agora, somar-se-ão outros fatores de pressão que põem em causa a capacidade do jornalismo de fazer o seu papel. Os leitores parecem ter redescoberto que as notícias existem nos jornais, as redes sociais são outra coisa, têm outra função, não (nos) substituem. Mas os meios vão conseguir estar à altura dessa redescoberta?

É por isso que precisamos de si, caro leitor. Que nos visite. Que partilhe as nossas notícias, que comente, que sugira, que critique quando for caso disso. O ECO tem (ainda) um modelo de acesso livre, não gratuito porque o jornalismo custa dinheiro, investimento, e alguém o paga. No nosso caso, são desde logo os acionistas que, desde o primeiro dia, acreditaram no projeto que lhes foi apresentado. E acreditaram e acreditam na função do jornalismo independente. E os parceiros anunciantes que também acreditam no ECO, na sua credibilidade. As equipas do ECO, a editorial, a comercial, os novos negócios, a de desenvolvimento digital e multimédia estão a fazer a sua parte. Mas vamos precisar também de si, caro leitor, para garantir que o ECO é económica e financeiramente sustentável e independente, condições para continuar a fazer jornalismo de qualidade.

Em breve, passaremos ao modelo ‘freemium’, isto é, com notícias de acesso livre e outras exclusivas para assinantes. Comprometemo-nos a partilhar, logo que possível, os termos e as condições desta evolução, da carta de compromisso que lhe vamos apresentar. Esta é uma carta de apresentação, o convite para ser assinante do ECO vai seguir nas próximas semanas. Precisamos de si.

António Costa

Publisher do ECO