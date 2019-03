O que realmente importa

Nunca como agora foi tão importante olhar para as pessoas. A nova Pessoas reflete esse urgência.

Todos temos um passado. Há um mês, a Pessoas era a Pessoal, revista que existe desde 1975 no mercado e um dos motivos de orgulho da Associação Portuguesa da Gestão das Pessoas (APG), dona da publicação, que a distribui a cada dois meses pelos associados. O ECO, com pouco mais de dois anos de presença no mercado, olhou para a Pessoal como uma alavanca de aprendizagem e crescimento. E a APG para o ECO como o parceiro ideal para poder modernizar a revista.

Do passado, retiraram-se ensinamentos, aprendizagens, como um caminho que se faz com solavancos, percalços e alegrias.

No ECO, queremos manter a génese da Pessoal, agora Pessoas: a reputação técnica alavancada nos protagonistas vai permitir à nova Pessoas crescer em dimensão física e em profundidade. Mas acreditamos que é através destas bases sólidas que podemos fazer melhor. Dar a conhecer novas histórias, ir à procura de diferentes protagonistas e tocar temas sensíveis num setor com tantos desafios.

No número de arranque, fomos até Matosinhos conhecer os bastidores da Mercadona, gigante de distribuição espanhol que está a ultimar os preparativos para a entrada no mercado português. A propósito da nova lei da igualdade salarial, que entrou em vigor a 21 de fevereiro, desafiámos o secretário de Estado do Emprego a falar sobre os desafios e os planos do Governo em matéria de gender gap. Demos um pulo à Xing, concorrente do LinkedIn para o mercado alemão e que tem uma equipa de mais de 100 pessoas num escritório em Matosinhos e fomos tomar um café com Joana Queiroz Ribeiro, que lidera as 3.200 pessoas que trabalham na Fidelidade. Visitámos o ateliê Openbook Architecture, especializado em desenhar espaços de trabalho e responsável por alguns dos mais emblemáticos escritórios de Lisboa, casos da sociedade de advogados Vieira de Almeida, da consultora KPMG ou da tecnológica Microsoft. E ainda fomos conhecer a australiana Leyla Acaroglu que criou em Figueira Redonda, perto de Tomar, um brain spa para regenerar a mente.

Acreditamos que boas histórias terão sempre lugar no jornalismo. E sempre pessoas que queiram lê-las e a deixar-se inspirar por elas. Este março, recomeçamos. Sejam bem-vindos a esta casa que é vossa também.

P.S.: A nova Pessoas não se esgota no online e terá também uma edição papel com outros relacionados com talento, gestão de pessoas, recrutamento e eventos. Se quiser assinar a nova Pessoas, enviar sugestões ou comentários contacte-nos: pessoas@eco.pt