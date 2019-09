Somos líderes para mudar o mundo?

Queremos mudar o paradigma da falta de oportunidades para as mulheres em Moçambique através de um modelo de intervenção e mudança sistémica que quebra o ciclo de pobreza.

Vivemos num mundo repleto de desafios! É urgente e importante que cada um de nós assuma um papel ativo na mudança que queremos ver no mundo.

Há milhares de raparigas que são privadas dos seus direitos mais básicos à educação. Privadas de viverem a sua infância em liberdade. Há uma equação de pobreza gerada pelo afastamento destas raparigas e mulheres da educação, da participação na sociedade. Esta é a nossa causa!

Na Girl Move Academy, lideramos um novo modelo de educação e mentoria que potencia o efeito multiplicador da mulher e promove a substituição de modelos de referência.

Empowerment de uma nova geração de raparigas changemakers,

Modelo de mentoria que promove a existência de novos modelos de referência positivos que demonstrem o potencial da educação, que lutem contra o abandono escolar e a maternidade infantil.

Promovemos um ciclo virtuoso de transformação positiva e criação de valor. Todos os anos passam pela nossa Academia, no norte de Moçambique, mais de 1.200 raparigas que frequentam os programas Change, Lead e Believe.

As GirlMovers, jovens licenciadas participantes do Chance são mentoras e modelos de referência das jovens universitárias do Lead que são mentoras das meninas de 12 anos do Believe.

Desafiamos as nossas GirlMovers a acreditarem em si e assumirem um compromisso consigo próprias – de seguir os seus sonhos de transformação do Mundo! A magia acontece quando elas desafiando as suas zonas de conforto, encontram no poder da mentoria em cascata, a capacidade de mudar vidas.

De setembro a novembro iremos promover uma journey by Girl Move Academy em Portugal.

Teremos a 4.ª edição dos “Estágios de Vida” das 34 GirlMovers a acontecer em diversas zonas do país.

No âmbito do programa Change, estas jovens passam três meses em Portugal a estagiar em empresas de referência e a trocar experiências com organizações da área de empreendedorismo social e inovação.

Serão vários os momentos e eventos disruptivos onde juntaremos agentes e decisores de mudança da esfera nacional e internacional que, juntos, irão inspirar e promover a transformação positiva do pensamento para a ação, de Portugal para o mundo.

Todos aqueles que queiram fazer parte deste movimento de vida e que, perante os desafios do mundo, querem ser parte ativa da solução, estão convidados a participar.

É este o desafio que deixamos. O participar na liderança de um sonho maior!

*Alexandra Machado é fundadora e diretora executiva da Girl Move Academy, academia de liderança, fundada em 2013, em Moçambique.