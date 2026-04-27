Tiros & Trump

Haverá um dia em que as palavras na bala estarão erradas, mal escritas, pior interpretadas e o projéctil voará sem obstáculos até ao alvo presidencial.

As balas continuam a perseguir Trump. E o Presidente continua a atrair disparos como um alvo em movimento na América abençoada. Toda a Administração da América está centrada numa visão da política baseada na violência. A violência dos discursos, a violência dos gestos, a violência dos actos, a violência está no coração do Presidente como a Bíblia esta nas mãos do Grande Inquisidor. Em tudo o que a América faz hoje no Mundo está a intenção de destruir qualquer que seja a ordem para reerguer uma qualquer outra ordem que a própria Administração não consegue definir. Em certo sentido, Trump só reconhece a desordem e o caos, a desordem das instituições e o caos internacional.

As balas não tocam em Trump porque o Presidente tem uma missão divina e a protecção de Deus. Trump não é um político porque Trump é um Profeta. O Profeta dos novos tempos em que domina a vontade de um homem em nome de uma fantasia poderosa e evangélica. Para salvar a América Trump irá ao limite de destruir a América. Para salvar o Mundo Trump irá ao limite de destruir o Mundo. As balas não tocam em Trump porque têm medo da “Fúria Épica” numa encenação de Hollywood num cinema perto de si. Neste filme de série B há sempre os bons e há sempre os maus, num paroxismo ridículo entre a falsidade vendida como versão da hiper-realidade.

A América de Trump está transformada numa realidade de ficção com sangue real como efeito especial. Trump imagina-se como o Presidente de uma grande Corporação rodeado e odiado por uma conspiração de criminosos. Os criminosos são todos aqueles que não idolatram o Presidente. Trump sonha com uma grande rede de segurança purificada de todas as ideologias políticas com excepção da Doutrina Trump. O Presidente trabalha todos os dias para a edificação do Novo Mundo. O Novo Mundo implica a terraplanagem de tudo o que ainda faz sentido e de tudo o que já não faz sentido. Esta é a razão pela qual a política de Trump também não faz sentido.

A Casa Branca é a sede de todas as máquinas escavadoras que despontam pelo horizonte de todo Mundo para engolir casas, propriedades, políticos, práticas, diplomacia, tudo em nome de uma força omnipotente. O propósito político é destruir todas as existências que estão fora da rede de segurança e que representam todas as forças e formas de corrupção. Ser corrupto é não ser discípulo de Trump ou cliente da América.

O método de Trump é o de mastigar as pessoas, os pormenores, os lugares, dando-lhes voltas e mais voltas até eles esgotarem todas as parcelas mínimas de significado. O Profeta da América não tem inteligência nem alma, mas circula pela secção-cruzada sem qualquer método capitalista, sem qualquer lógica pós-capitalista. O Profeta da América parece o filho de um radical reformado e comporta-se como um hippie invertido à procura de uma “Lista de Personagens” a incluir na Nova Sociedade Alternativa.

Esta não é uma época de monstros simpáticos. Na Nova Ordem Internacional não há gente simpática e é muito difícil encontrar alguém que seja decente sem ser perturbado. O que está a acontecer no Mundo é a substituição da clássica bondade associada aos valores humanos. O Mundo das redes sociais está transformado pela circulação do ódio, da pornografia, da futilidade, da política instantânea, e tudo sem vestígios de responsabilidade ou remorso dos Tecnologistas. Trump surge como uma personagem virtual que é impossível de entender e impossível de romancear. Trump é uma espécie de Matrix no Mundo real.

Sobram as teorias sobre a “Razão de Estado” e a “Diplomacia Wilsoniana”, mas nada funciona actualmente como explicação do Mundo. O Realismo é uma catástrofe a céu aberto. O Missionarismo é uma catástrofe no circuito das Conferências. O caos suporta o “entusiástico” morticínio. O caos suporta a “caridosa” Missão Moral. Em todas as teorias parece apenas restar o Método Trump como forma de transformar o Mundo no mais inseguro “Refúgio Seguro”. Tudo com direito a um Salão de Baile.

Os atentados a Trump não são mensagens divinas escritas em armas de assalto. Os atentados a Trump não são a força de Deus na cidade dourada entre as colinas. Os atentados a Trump não são celebrações da Constituição em comícios da desunião. Haverá um dia em que as palavras na bala estarão erradas, mal escritas, pior interpretadas e o projéctil voará sem obstáculos até ao alvo presidencial. Nesse dia, a América ficará em choque e o Mundo em silêncio.