Guilherme Figueiredo recebe Medalha de Ouro

O Comité Executivo da UAE – União dos Advogados Europeus, na sua reunião do passado dia 1 de Dezembro, no contexto da Assembleia Geral anual da Associação, que este ano se realizou em Lisboa, deliberou atribuir a qualidade de membro honorário da UAE ao Bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses, Guilherme Figueiredo.

A medalha de ouro da UAE, que é dada aos membros honorários, foi entregue hoje ao Bastonário da Ordem dos Advogados pelo presidente honorário, Carlos Botelho Moniz, e pelo vice-presidente da UAE e presidente da sua delegação em Portugal, Pedro de Gouveia e Melo.

A UAE, fundada em 1986 no Luxemburgo, é uma associação sem fins lucrativos que congrega os advogados dos Estados-Membros da União Europeia com vista a promover o exercício da advocacia na Europa, bem como para fomentar a prática do direito da União Europeia e a Convenção Europeia dos Direitos do Homem. O estatuto de membro honorário da UAE é atribuído às personalidades que se tenham destacado de forma relevante na sua contribuição para a Associação ou para a prática do direito na União Europeia.