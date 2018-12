A Sonae MC concluiu mais uma operação de venda e posterior arrendamento (sale and lease back) e encaixa mais 27,8 milhões de euros. Esta é a segunda operação de sale and leaseback que a empresa liderada por Paulo Azevedo realiza este ano, depois de em novembro ter anunciado uma operação semelhante de cinco ativos imobiliários, tendo na altura encaixado 55 milhões de euros. No total a Sonae já encaixou 82,8 milhões de euros com estas operações.

A operação, desta vez recai no ativo imobiliário onde opera o hipermercado Continente, no Centro Comercial Rio Sul Shopping, no Seixal, anunciou a empresa em comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). “Esta operação totalizou 27,8 milhões de euros e gerou uma mais-valia estimada de 12,2 milhões de euros”, pode ler-se no comunicado.

A Sonae adianta que com a “concretização desta operação, o nível de detenção de ativos de retalho (freehold) da Sonae MC passou a situar-se em 45%”.

A operação está em linha com a estratégia anunciada pela Sonae SGPS, de monetização dos seus ativos imobiliários, mantendo, ao mesmo tempo, um adequado nível de flexibilidade operacional. A Sonae teve, em 2017, um lucro de 166 milhões de euros, em parte explicado pela mais-valia de 53 milhões de euros registada o ano passado fruto de operações de sale and lease back.