França avança com taxa digital. Deve render 500 milhões

Google, Appe, Facebook ou Amazon vão ver as receitas da sua faturação serem taxadas pelos gauleses já a partir do dia 1 de janeiro. Uma medida que deverá render aos cofres franceses cerca de 500 milhões de euros e que deverão servir para colmatar os cerca de oito mil a dez mil milhões de euros de aumento na despesa depois do presidente Emmanuel Macron ter cedido às exigências dos “coletes amarelos”. A medida pode ser parte de uma alternativa fiscal para reduzir a previsão do défice que deverá chegar aos 3,2% em 2020.

Apesar do avanço do Governo francês relativamente ao bloco europeu, a medida para taxar os gigantes digitais continua em discussão entre os ministros da União. A Comissão Europeia já apresentou propostas para um imposto de 3% sobre as vendas de grandes empresas tecnológicas com receitas globais acima de 750 milhões de euros.

No entanto, os críticos da medida acusam a instituição de poder violar as leis internacionais que garantem a igualdade de tratamento para empresas de todo o mundo. O imposto tem mesmo dividido os estados-membros. A Irlanda, a República Checa, a Suécia e a Finlândia opuseram-se. Países como a Dinamarca, ou a Irlanda querem ver os lucros serem tributados em vez das receitas.