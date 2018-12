PSP avança para deter responsáveis por roubo de armas

A PSP tem em curso uma operação, em vários concelhos do país, para deter os responsáveis pelo furto das armas retiradas da Direção Nacional da PSP, no ano passado, confirmou à Lusa o porta-voz daquela força de segurança.

Segundo Alexandre Coimbra, a operação teve início “há cerca de uma hora [06:00 da manhã] encontrando-se a decorrer”.

Em comunicado, a polícia acrescenta que decorrem 14 buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias, no âmbito do inquérito que investiga o furto de pistolas da Direção Nacional, ocorrido em janeiro de 2017.

A operação, com o nome “Ferrocianeto” abrange os concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Mafra, Abrantes, Alvaiázere, Sintra, Cascais, Oeiras, Lisboa, Almada e Albufeira.

No comunicado, a PSP adianta que o inquérito, dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), está a cargo da Divisão de Investigação Criminal do Comando Metropolitano de Lisboa, sendo apoiada pela Unidade Especial de Polícia, Comando Metropolitano do Porto e Comando Distrital de Faro.

Segundo as autoridades estão envolvidos nas buscas cerca de 150 polícias.