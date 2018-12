O Grupo El Corte Inglés vai fechar a loja Bricor, em Vila do Conde, encerrando assim a atividade desta insígnia em Portugal, e afetando 41 pessoas, confirmou fonte oficial da companhia espanhola à Lusa.

Este encerramento, que foi avançado pelo Jornal de Negócios Negócios (acesso pago) hoje, vai, segundo revelou a mesma fonte à Lusa, “afetar 41 pessoas, uma vez que a empresa Bricor vai fechar a sua atividade em Portugal”.

O grupo disse ainda que a decisão de encerrar a Bricor, uma marca de bricolage e decoração, “advém de uma mudança de estratégia da empresa, que tende agora a adotar um pendor mais urbano. A empresa vai continuar a operar em Espanha, mas vai, também, e progressivamente, deslocar-se para espaços no centro das cidades”.

O grupo El Corte Inglés detém, grandes armazéns em Lisboa e Porto, além da marca de supermercados Supercor. Em julho, o grupo adiantou que as vendas em Portugal aumentaram 5,9% no ano fiscal de 2017 que terminou em fevereiro, face a igual período do ano anterior, para 479,3 milhões de euros. Em comunicado, a empresa adiantou que “este é o valor mais alto de sempre, considerando os 16 anos completos da atividade em Portugal”.

O grupo registou um aumento do volume de negócios de 2,8% para os 15.935 milhões de euros.

O lucro nesse período subiu 25% para 202 milhões de euros e o EBITDA avançou 7,4% para 1.054 milhões de euros.