A tarde num minuto

Depois de ter renovado mínimos, abaixo da fasquia dos 50 dólares em Londres, o que não acontecia desde meados de 2017, o petróleo está agora a recuperar 7%.

SIBS registou mais de 280 transações por segundo na véspera de Natal. Um máximo nunca antes atingido em Portugal e que alcançou o pico pouco depois do meio-dia quando se registaram 281,5 operações instantâneas.

A PSP vai acatar as instruções do regulador e parar de multar quem conduz bicicletas elétricas ou trotinetas elétricas sem capacete, depois de um choque com a Câmara de Lisboa.

Há arguidos que são obrigados a pagar uma quantia monetária a IPSS ou ao próprio Estado. Mas quem escolhe as IPSS para onde vai o dinheiro? E a quantia a pagar?

Lisboa aumenta viagens de metro. Porto, apenas os passes

A partir de 1 de janeiro de 2019, os títulos ocasionais do Metro de Lisboa vão aumentar. O bilhete para uma viagem na Carris e Metro sobe 5 cêntimos, de 1,45 euros para 1,50.